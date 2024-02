Sudca nariadil Trumpovi zaplatiť viac ako 350-miliónovú pokutu. Oklamal banky, poisťovne aj ďalšie osoby

Oklamali banky, poisťovne a ďalšie osoby

Poškodená povesť dôvtipného obchodníka

17.2.2024 (SITA.sk) - Súd v New Yorku v piatok nariadil americkému exprezidentovi Donaldovi Trumpovi zaplatiť pokutupre obchodné podvody týkajúce sa niektorých z jeho najcennejších aktív, vrátane nehnuteľností na Manhattane, v Chicagu a Washingtone, D.C.Podľa rozhodnutia sudcu Arthura Engorona v procese, ktorý iniciovala newyorská generálna prokurátorka Letitia Jamesová, Trump, jeho spoločnosť, vedúci pracovníci vrátane jeho dvoch najstarších synov oklamali banky, poisťovne a ďalšie osoby tým, že nafúkli svoj majetok vo finančných výkazoch.Prokuratúra strávila niekoľko rokov vyšetrovaním podvodných alebo zavádzajúcich ocenení nehnuteľností v ročných účtovných závierkach, ktoré boli poskytnuté potenciálnym obchodným partnerom, bankám alebo daňovým úradníkom. Cieľom podľa nej bolo vylepšiť Trumpov imidž miliardára a hodnota jeho majetku mu poskytla výhodu, zatiaľ čo inokedy znížila hodnotu aktív na daňové účely.Toto rozhodnutie predstavuje pre republikánskeho kandidáta na prezidenta obrovský neúspech a najnákladnejší dôsledok jeho nedávnych problémov so zákonom. Rozsiahlosť rozsudku okrem sankcií v iných prípadoch by mohla dramaticky narušiť Trumpove finančné zdroje a poškodiť jeho povesť dôvtipného obchodníka, ktorý svoju slávu ako realitného developera pretavil na hviezdu amerických reality šou a prezidentský post.Trump sľúbil, že sa odvolá a nebude musieť okamžite zaplatiť. Pokuta by mohla byť omnoho vyššia, pretože podľa zákonov štátu New York je povinný zaplatiť aj úroky z pokút, takže suma by sa mohla vyšplhať na celkovú výšku viac ako 450 miliónov dolárov.Čiastka navyše porastie dovtedy, kým ju Trump neodvedie do štátnej kasy. Sudca však dal jasne najavo, že Trump Organization môže pokračovať vo svojej činnosti. Ustúpil tak od skoršieho rozhodnutia, ktoré by zrušilo Trumpove spoločnosti.