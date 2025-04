Nahliadnite do úžasného života včiel

Predchádzajúce expedície získali vynikajúce ohlasy

Základná škola, Ul. Ivana Bukovčana v Bratislave

Základná škola - Grundschule, Kežmarok

Základná škola s Materskou školou Štiavnik

17.4.2025 (SITA.sk) -Hoci sú včely pre mnohých obyčajným hmyzom, pre životy nás všetkých aj zdravie prírody sú nesmierne dôležité. Lidl si to uvedomuje a preto sa rozhodol túto tému priblížiť aj deťom v základných školách a v roku 2023 spustil v spolupráci s OZ Včelí kRaj projekt Expedícia Medíkovo. "Sme nesmierne hrdí, že môžeme už tretí rok podporovať projekt Expedícia Medíkovo. Nielenže vzdeláva deti o dôležitosti včiel a ich prínose pre našu prírodu, ale aj poskytuje nezabudnuteľné zážitky a vzdelávacie výlety. Veríme, že investícia do vzdelávania a zážitkových aktivít pre deti je investíciou do našej budúcnosti. Tešíme sa na ďalší úspešný ročník a na všetky nové zážitky, ktoré tento projekt prinesie," hovorí Zuzana Sobotová, vedúca oddelenia CSR Lidl Slovenská republika.Do tretieho ročníka súťaže sa môžu prihlasovať triedy základných škôl prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na stránke Poďte s nami na výlet do Medíkova aj v roku 2025! | Na ceste k lepšiemu zajtrajšku . Prihlasovanie prebieha. Následne Lidl vyžrebuje, pre ktoré pripraví spolu s OZ Včelí kRaj nezabudnuteľnýsa dozvedia všetko o mede, včelej kráľovnej a ďalších sladkých tajomstvách, ktoré ukrýva včelie kráľovstvo. "Vo Včelom kRaji máme od roku 2013 jasný cieľ: Aby každé dieťa vedelo o význame opeľovačov pre nás, ľudí. A projekt Medíkovo od spoločnosti Lidl nám to pomáha napĺňať. Vďaka Lidlu sa ku nám dostanú školy z celého Slovenska a priamo na našej včelnici vidia život včiel z blízka. Už teraz sme zvedaví, z ktorých častí Slovenska nám prídu žiaci, z ktorých spravíme priateľov včiel," povedal Dávid Turčáni, včelár a zakladateľ projektu Včelí kRaj."Výlety s edukačným cieľom majú vo vzdelávaní detí veľkú hodnotu. Nenásilnou formou prostredníctvom zážitkov budujú u detí rozhľad, upevňujú priateľské vzťahy, rozvíjajú emócie. Sú nenahraditeľnou súčasťou rozvoja detskej osobnosti. Veľká vďaka za príležitosť, deti si budú Včelí kRaj a zážitky v ňom nadobudnuté dlho pamätať.""Ďakujeme za krásny výlet plný nových poznatkov a zážitkov. V Liešnici sme si výlet užili do sýtosti. Zahrali sme sa na včelárov, opiekli špekáčiky (niektoré deti 1x v živote opekali), ochutnali sme výborný levanduľovo-medový koláč a vyrobili si sviečky. Výlet bol pre deti veľkým zážitkom.""Ďakujem veľmi pekne za krásny výlet. Vo včelom kRaji bolo nádherne. Už veľa ráz sa mi v živote potvrdilo heslo, že je lepšie raz zažiť ako 100-krát počuť a platilo to aj dnes. Snáď sa už medzi týmito "mojimi" štvrtákmi nachádza budúci včelár, ktorý sa v budúcnosti s láskou bude starať o svoje vlastné včielky.:) Ešte raz ĎAKUJEME celej spoločnosti Lidl za krásny výlet a darčeky, taktiež prepravnej spoločnosti a aj domácim zo Včelieho kRaj a všetkým ostatným, ktorý sa na tejto súťaži podieľali. Ďakujeme!"Diskont sa téme zachovania biodiverzity a podpore včelárstva venuje už od roku 2022. Okrem edukácie detí a mládeže prostredníctvom projektu Expedícia Medíkovo umiestnil k logistickým centrám v Seredi, Nemšovej a v Prešove včelnice a opakovane sa tešil z úspešného medobrania. Okrem včiel medonosných diskont podporuje aj samotárske včely a užitočný hmyz, pre ktorý postavil hmyzie domčeky pred takmer štyrmi desiatkami svojich predajní. Súčasťou hmyzích domčekov je aj informačná tabuľa, ktorá na túto dôležitú tému upozorňuje.Informačný servis