Najvyšší súd mal vyššie ohodnotenie zamestnancov vyrokovať s rezortom financií, tvrdí Suskovo ministerstvo

Základná organizácia Odborového zväzu justície v SR pri Kancelárii Najvyššieho súdu SR vyhlásila ešte v stredu 2. apríla štrajkovú pohotovosť. V tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie ministerstva financií, ktoré zamietlo žiadosť vedúcej Kancelárie najvyššieho súdu o povolenie prekročenia limitu výdavkov s cieľom stabilizácie personálneho obsadenia a pretrvávajúcu nespokojnosť s platovými pomermi zamestnancov. Zámer stabilizácie situácie na súdoch pritom podľa odborárov vychádza z uznesení vlády SR.Odborári poukazujú na dokument "Zabezpečenie stabilizácie personálneho obsadenia súdov" z dielne rezortu spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti v tejto súvislosti malo podľa nich zahrnúť do uznesení vlády SR aj body vzťahujúce sa na samostatné rozpočtové kapitoly Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu SR , ktoré by v uznesení ukladali povinnosti ministerstvu financií navýšiť limit rozpočtu týmto inštitúciám a následne im uložili spôsob naloženia s týmito finančnými prostriedkami.Na súdoch nižších stupňov boli opatrenia na stabilizáciu totiž zavedené od 1. januára 2025. Keďže v prípade NS SR sa tak nestalo, situácia je podľa odborárov v rozpore s hierarchiou súdov v SR, s ktorou súvisia aj nároky na kvalifikáciu a odbornosť personálu. Z tohto dôvodu bola na najvyššom súde vyhlásená štrajková pohotovosť od 2. apríla do 31. mája.