Náhlik dopísal do majetkového priznania vilu vo Vrakuni, ktorú využíva aj budúci prezident Pellegrini

Náhlik porušil zákon

Verejné tajomstvo

11.4.2024 (SITA.sk) - Poslanec parlamentu Peter Náhlik Hlas-SD ) si nechal dodatočne do svojho majetkového priznania dopísať vilu v bratislavskej Vrakuni. Tú využíva aj budúci prezident a Náhlikov stranícky šéf Peter Pellegrini. Ako informoval denník SME , Náhlik vilu vlastní od roku 2021, avšak do jeho majetkového priznania sa dostala až teraz. V roku 2022 si ju vo svojom priznaní neuviedol.Predsedníčka parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Veronika Remišová (klub hnutia Slovensko) informovala, že poslanec o doplnenie majetkového priznania požiadal až následne po medializácii a odhalení porušenia zákona. Podľa predsedníčky sa doplnením priznania Náhlik priznal k tomu, že porušil zákon a taktiež, že bratislavskú vilu zatajil.Líder hnutia Slovensko a poslanec Igor Matovič v utorok pred druhým kolom prezidentských volieb upozornil na „utajenú vilu" kandidáta na prezidenta Petra Pellegriniho (Hlas-SD) v bratislavskej Vrakuni.Matovič tvrdil, že Pellegrini napísal vilu na „jedného z jeho milencov". Tým by mal byť podľa Matoviča poslanec strany Hlas – sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Náhlik.„Je to verejné tajomstvo, Pellegrini je homosexuál a toto video nie je o tom, že z toho budem robiť vedu. Iné praktiky, ktoré má, sú omnoho perverznejšie, ako napr. to, že na jedného z mnohých milencov napíšete honosnú vilu, ktorú ste v skutočnosti kúpili vy, zrejme z úplatkov. Pellegrini si obhliadol vilu, približne za mesiac sa prevalí kauza s jeho úplatkom, rýchlo vybaví, aby sa vila napísala na jeho milenca Petra Náhlika," priblížil Matovič.Zároveň tvrdil, že Náhlik si vilu neuvádza vo svojom majetkovom priznaní.