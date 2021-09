Nahrávka Gorily má byť zničená, Haščákovi právnici kritizujú špeciálneho prokurátora Lipšica

Nezákonne získaný záznam

Lipšic si pletie spoločenské roly

Podpísaná dohoda s Haščákom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.9.2021 (Webnoviny.sk) - Aby bol naplnený rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva (ESĽP) vo veci Zoltána Vargu , (ktorého byt na Vazovovej ulici v Bratislave bol odpočúvaný, na základe čoho vznikla nahrávka známa ako Gorila, pozn. SITA) a aby bolo odstránené jeho postavenie obete nezákonného použitia informačno-technických prostriedkov (ITP), tak Slovenská informačná služba (SIS) nemôže s primárnymi a sekundárnymi výsledkami z ITP nakladať inak, než ich zničiť.Konštatujú to v tlačovej správe právni zástupcovia finančníka Jaroslava Haščáka s tým, že ostatné orgány štátu tiež nemôžu s týmito výsledkami verejne nakladať.Advokát Martin Škubla v tejto súvislosti cituje slovenský zákon o ochrane pred odpočúvaním, podľa ktorého „záznam získaný pri takom použití alebo akýkoľvek iný výsledok nezákonného použitia informačno-technického prostriedku nijaký štátny orgán ani iný orgán verejnej moci nesmie použiť ako dôkaz, ani uznať za dôkaz okrem trestného alebo disciplinárneho konania proti osobe, ktorá záznam nezákonne vyhotovila alebo dala príkaz na jeho vyhotovenie. Nezákonne získaný záznam alebo iný výsledok sa musí zničiť v prítomnosti zákonného sudcu príslušného na vydanie povolenia do 24 hodín od protiprávneho použitia informačno-technického prostriedku".Z toho podľa neho jednoznačne vyplýva, že záznam alebo akýkoľvek iný výsledok získaný nezákonným použitím ITP v prípade známom ako Gorila sa nemôže použiť ako dôkaz. Zároveň zdôraznil, že ESĽP v rámci prípadu Zoltána Vargu absolútne jednoznačne označil držbu akýchkoľvek primárnych a sekundárnych výsledkov z nezákonného použitia ITP v rámci akcie SIS Gorila za protiprávnu, nakoľko je v rozpore s Dohovorom o ochrane základných ľudských práv a slobôd a poukázal na nutnosť ich zničenia.Zároveň právni zástupcovia Haščáka kritizovali špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica . Ten v utorok 7. septembra povedal, že likvidácia zvukového záznamu z kauzy Gorila by hraničila so spáchaním trestného činu marenia spravodlivosti. Podľa neho totiž ide o kľúčový dôkaz a zdôraznil, že Úrad špeciálnej prokuratúry nebude ničiť žiadne dôkazy.V právnej analýze zaslanej na Generálnu prokuratúru podľa Lipšica špeciálna prokuratúra rozviedla, prečo si myslia, že ani rozhodnutia zo strany Ústavného súdu SR a ani Európskeho súdu pre ľudské práva prokuratúru nijakým spôsobom nezaväzujú, aby tieto dôkazné materiály zničili.Podľa Haščákových advokátov si však Lipšic pletie spoločenské roly, nerešpektuje z nich vyplývajúce povinnosti a zodpovednosť, keďže bol v roku 2019 vedúcim procesného oddelenia advokátskej kancelárie Dentons. Jeho kolegovia z kancelárie vtedy spracovali, ako jedna z viacerých advokátskych kancelárií, stanovisko k dôkazným aspektom použiteľnosti nahrávok v kauze Gorila.„Neplánovali sme túto skutočnosť zverejniť, ale Daniel Lipšic nás predbehol, hoci bol advokátom Dentonsu a mal navyše s klientom Jaroslavom Haščákom podpísanú osobitnú dohodu o pôsobení v Dentonse. Táto dohoda mu umožnila do Dentonsu nastúpiť a, samozrejme, ako bývalého „protivníka“ klienta ho zároveň zaväzovala k mlčanlivosti o všetkom, o čom sa v Dentonse dozvie a bude sa to týkať klienta, hoci by na takýchto veciach aj nepracoval," povedal Škubla.Hoci Lipšic podľa advokátov na stanovisku nepracoval, „mal k informáciám o tejto klientovej veci v Dentonse prístup". Teraz sa podľa Škublu k veci vyjadruje na sociálnych sieťach.„Namiesto toho, aby dodržiaval záväzky mlčanlivosti plynúce z advokátskych predpisov, ktoré ho zaväzujú aj po skončení advokácie a namiesto toho, aby sa pre svoj konflikt záujmov a minulé angažmán v Dentonse, ako aj pre osobnú zmluvu s Jaroslavom Haščákom z trestných vecí klienta vylúčil, vyzýva klienta, aby zverejnil analýzu Dentonsu a veľavýznamne na Facebooku naznačuje, čo má byť jej obsahom," dodal Škubla.