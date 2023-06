Nahrávka s Trumpom naznačuje, že mal tajné dokumenty o potenciálnom útoku na Irán

Trumpove tajné dokumenty

Zaobchádzanie so štátnymi tajomstvami

Odhalenie o nahrávke





Trump čelí vyšetrovaniu ministerstva spravodlivosti po tom, ako agenti FBI v jeho floridskom sídle Mar-a-Lago našli stovky tajných dokumentov, vrátane niektorých označených ako tajné a prísne tajné.





1.6.2023 (SITA.sk) - Americkí federálni prokurátori majú zvukový záznam z leta 2021, v ktorom bývalý prezident Donald Trump uznáva, že mal dokument z Pentagonu podliehajúci utajeniu o potenciálnom útoku na Irán. Informuje o tom na svojej webstránke televízia CNN, ktorej to povedalo viacero zdrojov.Nahrávka naznačuje, že Trump vedel, že mal tajné dokumenty po tom, čo odišiel z Bieleho domu, povedali nemenované zdroje oboznámené s vyšetrovaním.Trumpove vyjadrenia na nahrávke, ktorá je údajne zo stretnutia v golfovom klube v newjerseyskom Bedminsteri, naznačujú, že by sa rád podelil o informácie, ale uvedomuje si obmedzenie jeho schopnosti odtajňovať dokumenty, keď už nie je prezident.Zdroje pre CNN daný záznam opísali, pričom podľa jedného je relevantná časť o dokumente o Iráne dlhá zhruba dve minúty. Ďalší zdroj povedal, že diskusia je malou časťou dlhšieho stretnutia.Špeciálny vyšetrovateľ ministerstva spravodlivosti Jack Smith sa sústreďuje na stretnutie v rámci vyšetrovania Trumpovho zaobchádzania so štátnymi tajomstvami. Nahrávka je podľa zdrojov dôležitý dôkaz v rámci prípadu s Trumpom, ktorý opakovane tvrdí, že by si mohol ponechať prezidentské záznamy a „automaticky“ odtajniť dokumenty.Prokurátori sa na nahrávku pýtali svedkov pred federálnou veľkou porotou. Celý tento incident pritom zaujal pozornosť vyšetrovateľov natoľko, aby o ňom vypočuli predsedu Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Marka Milleyho, ktorého na post nominoval Trump.Odhalenie o nahrávke by Trumpovi mohlo priťažiť v čase, keď sa znova usiluje dostať sa do Bieleho domu. Trump previnenie popiera a hovorca jeho kampane povedal, že „únik“ nahrávky má za ciel zvýšiť napätie.„Pokračujúce zasahovanie ministerstva spravodlivosti do prezidentských volieb je hanebné a toto bezdôvodné vyšetrovanie by malo prestať plytvať peniazmi amerických daňových poplatníkov na politické ciele demokratov,“ vyhlásil hovorca.