Tesco v Levoči otvára jedinečnú predajňu v lokalite Svetového dedičstva UNESCO

1.6.2023 (SITA.sk) -"Veľmi ma teší, že budeme našim zákazníkom ešte bližšie aj na východe Slovenska – v krásnej starobylej Levoči. Pri realizácii predajne sme dbali na historickú unikátnosť mesta pod Mariánskou horou. Veríme, že nový obchod si obľúbia obyvatelia Levoče aj turisti. V novej predajni s modernými technológiami a širokým sortimentom chceme prinášať aj viac čerstvých lokálnych potravín a pomôcť presadiť sa miestnym dodávateľom. Zákazníci sa môžu tešiť na pestrú a kvalitnú ponuku produktov za výhodné ceny," hovoría dodáva: "Tesco je pevnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobí. Ich podpora zohráva dôležitú úlohu, a to obzvlášť v aktuálnej neľahkej dobe. Aj preto počas prvých dvoch dní otvorenia 1. a 2. júna 2023 venujeme 1 euro z každého nákupu nad 10 eur TJ Štart Levoča, ktorá financie využije na organizáciu 17. ročníka LEVOČA CUP – medzinárodného turnaja zrakovo postihnutých športovcov. Držíme palce!"V poradí 159. predajňa reťazca ponúka v Levoči na ploche približne 1 500 štvorcových metrov bohatú ponuku čerstvých aj trvanlivých potravín, drogérie, široký nepotravinový sortiment vrátane potrieb do domácnosti, sezónneho tovaru či módnu značku F&F. Supermarket bude otvorený sedem dní v týždni od rána 6.00 až do večera 21.00 hod. Zákazníci s Clubcard sa zároveň môžu tešiť na uvítaciu zľavu 10 % na celý nákup v dňoch od 1. do 4. júna. Viac informácií a podmienky uplatnenia akcie sú na stránke tesco.sk. Nové Tesco, ktoré je približne 10 minút peši od historického centra Levoče, prinesie priestor pre ďalších 10 nájomcov z oblasti maloobchodu či služieb.Výstavba novej predajne v mestskej pamiatkovej rezervácii Levoče musela spĺňať prísne kritériá pamiatkarov. "Levoča patrí do Svetového dedičstva UNESCO, a preto sme citlivo riešili nielen dizajn obchodu, ale aj samotné výkopové práce prebiehali s ohľadom na možnosť nájdenia vykopávok v tejto významnej historickej lokalite. Dizajn budovy musel spĺňať špecifické podmienky vzhľadu, aby zapadol do koloritu mesta. Obchod má netradičnú šikmú strechu, špecifickú farbu a dodržali sme aj kombináciu materiálov, ako sú drevo či tehla. Návrh aj realizácia stavby prebiehali v úzkej spolupráci s krajským pamiatkovým úradom," hovoríTesco zákazníkom prináša zážitok z nakupovania 21. storočia. Okrem klasických a samoobslužných pokladníc môžu návštevníci využiť aj pohodlný nákup prostredníctvom služby Scan&Shop v mobile . Samozrejmosťou je aj zberný automat na vrátenie plastových fliaš a plechoviek. Nový obchod zároveň prináša pracovnú príležitosť pre 22 nových kolegov a kolegýň.Spoločnosť Tesco plánuje v najbližších mesiacoch pokračovať v expanzii. V súčasnosti hľadá nové priestory najmä v mestách či vo veľkých obciach s rozlohou od 400 do 2 000 štvorcových metrov. Odporúčanie môže poslať každý na novyobchod@tesco.com. Ideálne miesta pre nové predajne sú v obytných zónach, na frekventovaných uliciach či cestách, v blízkosti sídlisk, administratívnych budov či nákupných centier. V expanzii pokračuje aj franchisingová sieť Žabka, ktorá otvorila na Slovensku už 27 obchodov.