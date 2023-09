Nahý zadok im predaj nezvýši, nominácia reklám na tohtoročnú anticenu Sexistický kix je v plnom prúde

Mýtus „sex predáva”

Pokuta za sexistickú reklamu

7.9.2023 (SITA.sk) - Do 9. októbra môže verejnosť nominovať reklamy so sexistickými prvkami v rámci šiesteho ročníka anticeny Sexistický kix . Ako informovali organizátori anticeny zo združenia Bez sexizmu, v rámci nominácii môžu záujemcovia označiť, aké sexistické prvky podľa nich obsahujú reklamy, ktoré nominujú.Môžu to byť rodové stereotypy, sexualizácia, spredmetňovanie, násilie v reklame, ale aj jazykový sexizmus či samoúčelné rozkúskovanie tiel.Momentálne je v rámci anticeny prihlásených vyše 60 reklám, v rámci ktorých sa sexualizácia podľa organizátorov vyskytuje v 46 vizuáloch. Kompletné číslo však bude jasné až po uzavretí nominačnej fázy.„Neprekvapilo nás, že aj tentokrát firmy siahali po sexualizácii žien v reklamách, aby upútali pozornosť klientely, ale nečakali sme, že sa v tomto ročníku objaví také množstvo reklám, ktoré zobrazujú ženské zadky. Firmy by mohli pochopiť, že nahý zadok im predaj nezvýši,“ uviedla spoluorganizátorka Diana Soták Gregorová.Množstvo zadávateľov reklamy si podľa nej neuvedomuje, že reklama, ktorá stavia na mýte „sex predáva”, v skutočnosti nie je účinná.Ohradiť sa voči sexistickej reklame možno podľa združenia Bez sexizmu aj podaním podnetu na Radu pre reklamu (RPR), ktorej zistenia majú odporúčací charakter, alebo podaním podnetu na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI) , ktorá môže za porušenie zákona udeliť aj pokutu.Združenie sa na SOI konkrétne obrátilo s dvomi podnetmi týkajúcimi sa reklám z aktuálneho ročníka, zatiaľ však bez odpovede. Nominovať sexistické reklamy môžu záujemcovia prostredníctvom internetovej stránky: www.sexistickykix.sk