O Trnavčanke, ktorá havarovala opitá pred základnou školou, rozhodol súd (foto)

Vodička s 2,6 promile okrem auta, ktoré šoférovala, zdemolovala oceľové zábradlie pred základnou školou. Ona aj spolujazdec vyviazli z nehody bez zranení, spôsobená škoda bola predbežne vyčíslená na 8000 eur. Policajti jej okamžite po nehode zadržali vodičský preukaz. Za jazdu pod vplyvom alkoholu jej hrozilo až ročné väzenie.









7.9.2023 (SITA.sk) - Mladá Trnavčanka, ktorá v pondelok ráno opitá s vozidlom VW Passat havarovala na Ulici Jána Bottu v Trnave, má ísť do väzenia. Sudca pre prípravné konanie Okresného súdu Trnava vydal trestný rozkaz, ktorým ju uznal za vinnú z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky a uložil jej trest odňatia slobody v trvaní dva mesiace so zaradením do ústavu na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.Zároveň jej uložil trest zákazu činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel v trvaní 40 mesiacov. Trestný rozkaz podľa hovorkyne súdu Jany Kondákorovej nie je právoplatný, obvinená si ponechala lehota na podanie odporu