|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 5.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Agáta
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
05. februára 2026
Najatraktívnejší zamestnávatelia na Slovensku sú známi, rozhodlo vyše 56-tisíc hlasujúcich
V ankete Najzamestnávateľ 2025 si ocenenie pre najatraktívnejšieho zamestnávateľa na Slovensku odnieslo popri stáliciach aj päť ...
Zdieľať
5.2.2026 (SITA.sk) -
V ankete Najzamestnávateľ 2025 si ocenenie pre najatraktívnejšieho zamestnávateľa na Slovensku odnieslo popri stáliciach aj päť nováčikov. Ocenenia v ankete, ktorú vyhlasuje spoločnosť Alma Career Slovakia, si firmy prevzali už štrnásty raz. O konečnom poradí rozhodla popri širokej verejnosti aj odborná porota. Víťazov v 11 kategóriách vyhlásili v stredu (4.2.) počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia.
Ocenenie si popri staronových víťazoch odnieslo aj päť nováčikov. Z automobilového priemyslu titul získala spoločnosť Continental Tires Slovakia, v bankovníctve a poisťovníctve je najatraktívnejším zamestnávateľom spoločnosť Swiss Re. Medzi centrami zdieľaných služieb uspelo Lenovo Slovakia, v zdravotníctve Penta Hospitals, v štátnej a verejnej správe si víťazstvo odniesol Magistrát hlavného mesta Bratislavy.
Titul Najzamestnávateľ si odniesli aj spoločnosti Medusa, Dopravný podnik Bratislava, Slovak Telekom, Tesco, Danucem a Slovenské elektrárne, ktoré sa stali najatraktívnejším zamestnávateľom v kategórii výroba a priemysel už šiesty raz po sebe.
„Vlani sme mali až sedem obhajcov titulu Najzamestnávateľ, tento rok len dvoch. V spojitosti s tým, že na najvyššom stupienku sa tentoraz ocitlo až päť spoločností prvýkrát, je to jasný signál, že firmy na svojej atraktivite pracujú. Starostlivosť o zamestnancov a budovanie značky sú veľmi dôležité, keďže pre veľmi veľa ľudí je kľúčové nielen to, čo robia, ale aj pre koho,“ uviedla Patrícia Valachovičová z Alma Career Slovakia.
Hlasujúci v ankete u víťazných zamestnávateľov ocenili silnú, známu značku, ktorá je reputačne stabilizovaná. Dôležitým bol podľa nich aj dobrý kolektív, pracovná stabilita a rešpektujúce pracovné prostredie. Spomedzi benefitov ocenili najmä flexibilný pracovný čas, extra dni voľna či finančné príspevky na šport, dôchodkové poistenie i cestovanie.
Do ankety Najzamestnávateľ 2025 bolo nominovaných vyše 300 spoločností, z ktorých vybrali 177 finalistov. V ankete hlasovalo 56 527 hlasujúcich.
Zdroj: SITA.sk - Najatraktívnejší zamestnávatelia na Slovensku sú známi, rozhodlo vyše 56-tisíc hlasujúcich © SITA Všetky práva vyhradené.
V ankete Najzamestnávateľ 2025 si ocenenie pre najatraktívnejšieho zamestnávateľa na Slovensku odnieslo popri stáliciach aj päť nováčikov. Ocenenia v ankete, ktorú vyhlasuje spoločnosť Alma Career Slovakia, si firmy prevzali už štrnásty raz. O konečnom poradí rozhodla popri širokej verejnosti aj odborná porota. Víťazov v 11 kategóriách vyhlásili v stredu (4.2.) počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici. Informovala o tom spoločnosť Alma Career Slovakia.
Stálice obhájili silnú pozíciu
Ocenenie si popri staronových víťazoch odnieslo aj päť nováčikov. Z automobilového priemyslu titul získala spoločnosť Continental Tires Slovakia, v bankovníctve a poisťovníctve je najatraktívnejším zamestnávateľom spoločnosť Swiss Re. Medzi centrami zdieľaných služieb uspelo Lenovo Slovakia, v zdravotníctve Penta Hospitals, v štátnej a verejnej správe si víťazstvo odniesol Magistrát hlavného mesta Bratislavy.
Titul Najzamestnávateľ si odniesli aj spoločnosti Medusa, Dopravný podnik Bratislava, Slovak Telekom, Tesco, Danucem a Slovenské elektrárne, ktoré sa stali najatraktívnejším zamestnávateľom v kategórii výroba a priemysel už šiesty raz po sebe.
Zamestnanci oceňujú stabilitu aj benefity
„Vlani sme mali až sedem obhajcov titulu Najzamestnávateľ, tento rok len dvoch. V spojitosti s tým, že na najvyššom stupienku sa tentoraz ocitlo až päť spoločností prvýkrát, je to jasný signál, že firmy na svojej atraktivite pracujú. Starostlivosť o zamestnancov a budovanie značky sú veľmi dôležité, keďže pre veľmi veľa ľudí je kľúčové nielen to, čo robia, ale aj pre koho,“ uviedla Patrícia Valachovičová z Alma Career Slovakia.
Hlasujúci v ankete u víťazných zamestnávateľov ocenili silnú, známu značku, ktorá je reputačne stabilizovaná. Dôležitým bol podľa nich aj dobrý kolektív, pracovná stabilita a rešpektujúce pracovné prostredie. Spomedzi benefitov ocenili najmä flexibilný pracovný čas, extra dni voľna či finančné príspevky na šport, dôchodkové poistenie i cestovanie.
Do ankety Najzamestnávateľ 2025 bolo nominovaných vyše 300 spoločností, z ktorých vybrali 177 finalistov. V ankete hlasovalo 56 527 hlasujúcich.
Zdroj: SITA.sk - Najatraktívnejší zamestnávatelia na Slovensku sú známi, rozhodlo vyše 56-tisíc hlasujúcich © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Kandidátky na post predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sú známe
Kandidátky na post predsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky sú známe
<< predchádzajúci článok
Remeta: OČTK uzavreli 3 zo 4 trestných stíhaní pre pomoc Ukrajine
Remeta: OČTK uzavreli 3 zo 4 trestných stíhaní pre pomoc Ukrajine