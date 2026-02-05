|
Štvrtok 5.2.2026
Meniny má Agáta
Denník - Správy
05. februára 2026
Remeta: OČTK uzavreli 3 zo 4 trestných stíhaní pre pomoc Ukrajine
Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.
Orgány činné v trestnom konaní (OČTK) uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli OČTK prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny. Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval bratislavský krajský prokurátor Rastislav Remeta.
Remeta uviedol k prípadu ukončenia zmluvy s ruskou spoločnosťou odvolávajúc sa na zistenia polície, že vedúci pracovník jedného z odborov rezortu obrany nekonal svojvoľne, keď zmluvu vypovedal. „Bolo preukázané, že abonentská zmluva bola ukončená na základe rozhodnutia ministra obrany SR a v zmysle jeho pokynov, teda uvedený riaditeľ nekonal svojvoľne,“ doplnil Remeta. Ako dodal, nástupnícka spoločnosť firmy, ktorá pôvodne zmluvu podpísala, proti tomu neprotestovala a rozhodnutie prijala.
Vojenské lietadlá MiG-29 Slovensko v roku 2023 za dočasne poverenej vlády darovalo Ukrajine zákonne. Remeta tento krok označil za efektívne nakladanie s majetkom štátu, keďže údržba strojov stála štát desiatky miliónov eur ročne a stíhačky nedokázali dostatočne chrániť vzdušný priestor krajiny.
„Na základe vykonaného vyšetrovania bolo dokazovaním preukázané, že teda členovia vlády pri darovaní vojenskej techniky Ukrajine nekonali v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, alebo žeby vykonávali svoju právomoc spôsobom odporujúcim zákonu, alebo žeby túto právomoc prekročili,“ vyhlásil prokurátor.
OČTK dospeli k podobnému záveru aj v prípade systému S-300. Podozrenia, že vtedajší minister obrany Jaroslav Naď uviedol do omylu vládny kabinet, ktorý potom darovanie schválil, sa podľa prokurátora nepotvrdili.
„Vzdušný priestor SR v prípade vojny alebo vojnového stavu nebolo možné plnohodnotne chrániť pomocou dostupných systémov Ozbrojených síl SR z dôvodu nedostatočného počtu a interoperability prostriedkov protivzdušnej obrany a taktických lietadiel,“ povedal na tlačovej konferencii k prípadu Remeta.
Priblížil, že ministerstvo obrany počítalo hodnotu lietadiel či taktiež raketových systémov Kub na základe účtovnej hodnoty, ktorá sa však časom nemení a neklesá. Približne 40-ročné vybavenie malo podľa šéfa krajskej prokuratúry v skutočnosti takmer nulovú hodnotu, no rezort obrany argumentoval škodou viac ako pol miliardy eur. S účtovnou hodnotou podľa neho pracovala aj správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR.
Prokurátor doplnil, že Krajská prokuratúra v Bratislave registruje ďalšie dve trestné oznámenia súvisiace s pomocou Ukrajine. „Jedno trestné oznámenie smerovalo voči policajtovi, ktorý vo veci konal. Druhé trestné oznámenie smerovalo k ďalším osobám, ktoré vtedy na ministerstve obrany pôsobili a predkladali podklady bývalému exministrovi obrany, keďže tieto napadli len minulý týždeň. Budú predmetom samostatného konania,“ uviedol.
Prípady súvisiace s darovaním vojenskej techniky Ukrajine vyšetruje na Úrade boja proti organizovanej kriminalite tím Darca. Zriadili ho v novembri 2024 po zverejnení správy NKÚ. Jeho úlohou je venovať sa podozreniam z protiprávneho konania v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky za stovky miliónov eur na Ukrajinu v minulom volebnom období. Prešetrovať má podozrenia smerujúce k vtedajším predstaviteľom rezortu obrany a členom vlády.
Správu budeme aktualizovať
