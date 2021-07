Najbližšie desaťročie bude horúcejšie aj z pohľadu politickej, bezpečnostnej a sociálnej situácie, tvrdí Korčok

Záujmy Slovenska

Možnosti spolupráce s Kosovom

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

10.7.2021 (Webnoviny.sk) - Najbližšie desaťročie bude podstatne horúcejšie nielen z pohľadu klímy, ale aj z pohľadu politickej, bezpečnostnej a sociálnej situácie vo svete. Na medzinárodnej konferencii Dubrovnik Forum 2021 to povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí to uviedlo v tlačovej správe, ktorú zaslal komunikačný odbor rezortu. Šéf slovenskej diplomacie vystúpil v rámci panelu venovanom komplexnej téme geopolitického výhľadu obdobia po pandémii.„Pandémia ukázala naše slabé aj silné stránky, ako aj nezastupiteľnú úlohu národného štátu. Výsledkom našich snáh o obnovu musí byť posilnenie všestrannej odolnosti krajín a Európskej únie ako celku pred ďalšou možnou krízou, ktorá raz určite nastane, no jej charakter ešte nevieme predvídať,“ povedal Korčok v prejave.Na konferencii sa stretol aj s generálnym tajomníkom Európskej únie (EÚ) pre Stredomorie Nasserom Kamelom, s ktorým prerokoval aktivity tejto medzivládnej organizácie v uplynulom období a priority na nasledujúce obdobie.Korčok generálnemu tajomníkovi potvrdil záujem Slovenska o zdieľanie skúseností v oblasti rozvoja, mobility študentov či opatrení v oblasti klímy, ktoré by EÚ mohla využiť pri uskutočňovaní svojich projektov v stredomorskom regióne.Korčok sa popoludní stretol s kosovskou šéfkou diplomacie Donikou Gërvalla-Schwarzovou, s ktorou diskutovali o možnostiach spolupráce.Do úvahy pritom však bral základný rámec vzájomných vzťahov Slovenska a Kosova a dialógu medzi Kosovom a Srbskom pod vedením osobitného predstaviteľa EÚ Miroslava Lajčáka. Vzájomné rozhovory by mali pokračovať koncom júla. Korčok zdôraznil potrebu komplexnej normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou v podobe právne záväznej dohody.