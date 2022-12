Najbližšie dva-tri mesiace vojny môžu byť rozhodujúce. Rusi sa podľa Ukrajincov dostávajú do slepej uličky

22.12.2022 (Webnoviny.sk) - Tajomník ukrajinskej Rady národnej bezpečnosti a obrany Oleksij Danilov tvrdí, že najbližšie dva alebo tri mesiace ruskej vojny proti Ukrajine môžu byť rozhodujúce. Ako referuje web Ukrajinská pravda, povedal to pre Hlas Ameriky.„Chápeme, že dnes možnosti Ruskej federácie poraziť nás v otvorenom boji neexistujú. Teraz sa dostávajú do slepej uličky. A potkan, ktorý je zahnaný do slepej uličky, je najnebezpečnejší. Veľmi aktívne sa pripravujeme na ďalší mesiac, dva-tri mesiace, ktoré môžu byť v tejto chvíli rozhodujúce,“ povedal Danilov.Dodal, že Rusko „bude pokračovať v ceste, pretože stavilo všetko“ a nebude sa snažiť znížiť následky vojny pre krajinu.