Švajčiarska vláda odmietla možnosť zápisu tretieho pohlavia alebo bez pohlavia do oficiálnych záznamov

21.12.2022 (Webnoviny.sk) - Švajčiarska vláda v stredu odmietla myšlienku zavedenia možnosti tretieho pohlavia alebo možnosti bez pohlavia pre oficiálne záznamy.V reakcii na dva návrhy parlamentu vládnuca Federálna rada uviedla, že „binárny rodový model je stále pevne zakotvený vo švajčiarskej spoločnosti“.„Sociálne predpoklady na zavedenie tretieho pohlavia alebo na všeobecné upustenie od zápisu pohlavia do matriky v súčasnosti nie sú,“ uvádza sa v odôvodnení.Rada dodala, že takéto možnosti by si vyžadovali „početné“ zmeny vo švajčiarskej ústave a zákonoch na národnej úrovni aj v 26 kantónoch.V súčasnosti sú ľudia zapísaní do matriky ako muž alebo žena, iná možnosť nie je. Národná etická komisia v správe z roku 2020 uviedla, že ešte nie je vhodný čas na zmenu systému.