Najbohatší muž sveta vymenoval svoju dcéru do čela módneho domu Dior

Logické povýšenia

Arnault predbehol Muska

12.1.2023 (Webnoviny.sk) - Najbohatší muž sveta, Francúz Bernard Arnault , vymenoval svoju dcéru Delphine do čela módneho domu Dior. Ako referuje spravodajský web BBC, Arnault tak učinil v rámci reorganizácie skupiny luxusných značiek LVMH, ktorá je najhodnotnejšou spoločnosťou v Európe.Do jej portfólia patria popredné značky vrátane Fendi a Louis Vuitton a má hodnotu približne 336 miliárd libier.Odchádzajúci šéf Dioru Pietro Beccari nahradí dlhoročného generálneho riaditeľa značky Louis Vuitton Michaela Burkea.„Delphine Arnault aj Beccari sú veľmi rešpektovaní, takže ide o logické povýšenia v rámci skupiny," povedala analytička Credit Suisse Natasha Brilliant.Všetkých päť Arnaultových detí zastáva riadiace pozície v značkách v skupine. Zmeny, ktoré vstúpia do platnosti vo februári, nasledujú po nedávnom vymenovaní Antoina Arnaulta, najstaršieho syna Bernarda Arnaulta, do čela rodinnej holdingovej spoločnosti.Alexandre Arnault má na starosti produkty a komunikáciu značky Tiffany, zatiaľ čo Frédéric Arnault je výkonným riaditeľom značky Tag Heuer. Najmladšie dieťa, Jean Arnault, vedie marketing a vývoj produktov pre divíziu hodiniek Louis Vuitton.Bernard Arnault v decembri 2022 predbehol Elona Muska a stal sa najbohatším človekom na svete.