Najčastejšie chyby pri domácich opravách automobilov.

Pokiaľ to príliš nebolí, postačí domáca liečba. A ak sa náhodou svojpomocná oprava nepodarí podľa predstáv, treba utekať k prvému “garážmajstrovi” a veriť v nápravu škôd. Ak nepomôže prvý, skúsme druhého, tretieho a možno aj štvrtého? To už záleží od toho, ako veľmi chcete na oprave “ušetriť”. Do profesionálne vybaveného autoservisu sa často ľudia dostavia s autom, ktorého oprava je omnoho drahšia, ako keby prišli s prvotným problémom.

K tým najkritickejším domácim opravám patrí napríklad zdanlivo jednoduchá výmena kolies aj na menších autách ako je Opel Astra. Problém nastáva najmä pri nastavení senzorov tlaku TPMS a správnom vyvážení kolies, ktoré bez špecializovanej techniky len ťažko zvládnete doma v garáži. Výsledkom je zníženie komfortu pri jazde a zmenené vlastnosti vozidla na rozbitej ceste, či náhle brzdenie kolesa.

Medzi opravy, ktoré by ste radšej mali nechať na odborníka, patrí aj výmena tlmičov a rozvodového remeňa. Je nutné si uvedomiť, že rozvodový remeň je súčasťou hnacieho systému motora a jeho nesprávna inštalácia môže viesť k vážnemu a trvalému poškodeniu motora.

Po nesprávnej výmene tlmičov neprídete len o pohodlie pri jazde s Opel Grandland. Po výmene tlmičov musí nasledovať nastavenie geometrie vozidla a vyrovnanie kolies. Ak ste sa rozhodli pre domácu výmenu tlmičov, zrejme máte v garáži potrebné vybavenie a dostatočné vedomosti. V opačnom prípade riskujete rýchlejšie a nerovnomerné opotrebovanie prvkov riadenia, odpruženia, pneumatík a auto sa môže nepríjemne “hojdať” zo strany na stranu.

Samostatná kategória je svojpomocná oprava elektronických systémov alebo výmena batérie. Neodborným zásahom do zložitého systému elektroniky vozidla si koledujete o zhoršenie pôvodného problému. Následná diagnostika a oprava sa môže výrazne finančne navýšiť a plánovaná úspora sa rozplynie ako naše sny o prepojenej diaľnici zo západu na východ Slovenska.

Neodbornou domácou opravou vozidla riskujete navyše stratu záruky nových áut ako Opel Crossland.

Predtým, ako sa pustíte do akejkoľvek opravy vozidla, uistite sa, že sa nejedná len o neškodnú výmenu žiarovky.