Výber daní na Slovensku sa zlepšuje, pomohli aj priateľské upozornenia finančnej správy

11.2.2020 (Webnoviny.sk) - Upozornenia finančnej správy daňovníkom o nezrovnalostiach v ich daňovej agende prinášajú ovocie aj vo forme vyšších príjmov do štátneho rozpočtu. Tvrdí to finančná správa, ktorá začala softwarningové upozornenia daňovým subjektom rozposielať v roku 2017. Finančný prínos týchto upozornení pre štátny rozpočet sa podľa finančnej správy pohybuje v státisícoch.V rámci kontrolnej činnosti pritom správca daní posiela daňovníkom najmä upozornenia o vplyve výsledkov daňovej kontroly na DPH na výšku dane z príjmov právnickej osoby a upozornenia na vplyv údajov z daňového priznania k DPH na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby.Upozornenie daňového subjektu, že výsledok daňovej kontroly na DPH môže mať vplyv na výšku dane z príjmov právnickej osoby, zaslala finančná správa v troch etapách za minulý rok takmer 2 000 daňovým subjektom."Štatistické výsledky z prvých dvoch etáp sú veľmi pozitívne. Podané dodatočné daňové priznania do 31. decembra 2019 znamenali priamy prínos pre štátnu pokladnicu vo výške 440 tisíc eur zo zvýšenia priznanej daňovej povinnosti a ďalších 268 tisíc eur predstavuje zníženie daňovej straty," uviedla hovorkyňa finančnej správy Ivana Skokanová s tým, že z následných kontrol u daňových subjektov, ktoré na upozornenie nereagovali, finančná správa do 31. decembra 2019 dosiahla nález vo výške takmer 5 miliónov eur a ďalšie kontroly ešte vykonáva."Čísla sa budú zvyšovať, finančná správa momentálne vyhodnocuje tretiu etapu zaslania takéhoto upozornenia z minulého roka," dodala hovorkyňa.Upozornenie daňového subjektu, že údaje z daňového priznania k DPH môžu mať vplyv na povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, zaslala finančná správa v roku 2019 v dvoch etapách. Celkovo 260 zaslaných upozornení prinieslo priamy prínos z podaných daňových priznaní vo výške 78 tisíc eur.Finančná správa však v minulom roku v oblasti kontroly zaslala aj ďalšie upozornenia. "Napríklad vďaka upozorneniu daňového subjektu, že podľa údajov o tržbách uvedených v účtovnej závierke, či daňovom priznaní k dani z príjmov mohla vzniknúť povinnosť podať žiadosť o registráciu pre DPH, požiadalo o registráciu k DPH dodatočných 93 daňových subjektov," uvádza Skokanová.Aktuálne vyhodnocuje finančná správa aj výsledky zaslaného upozornenia na nesprávne uvedenú výšku daňovej licencie v podanom daňovom priznaní k dani z príjmu právnických osôb. Takýchto upozornení poslala koncom minulého roka 2 248."V zasielaní takýchto priateľských informatívnych upozornení bude finančná správa pokračovať aj naďalej. Cieľom finančnej správy je totiž pristupovať k daňovým subjektom proklientsky a poskytovať im tak služby, ktoré nie sú pre štátnu správu bežné," doplnila hovorkyňa finančnej správy.