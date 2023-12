Najdlhšie čakanie Tatara na gól sa skončilo v 26. zápase sezóny. Je to úľava, povedal (video)

Vyrovnal na 1:1

Tatarovi sa uľavilo

Kelemen si pripísal prvý bod

12.12.2023 (SITA.sk) - Najdlhšie čakanie na gól od začiatku sezóny v podaní slovenského hokejistu Tomáša Tatara sa skončilo. Skúsený 33-ročný útočník skóroval v súboji Colorada proti Calgary Flames a prispel k víťazstvu Avalanche 6:5.Hokejista so šiestimi vyše 20-gólovými sezónami v zámorskej NHL strelil prvý gól v ročníku 2023/24 až v dvadsiatom šiestom zápase, predtým si stačil pripísať osem asistencií. Dosiaľ čakal na prvý gól najviac 12 stretnutí.Tatar v 19. minúte prvej tretiny vyrovnal na 1:1, keď využil skvelú prihrávku do predbránkového priestoru od spoluhráča Rossa Coltona. Jeho radosť z prvého gólu bola evidentná, hoci má počas 13 sezón v kanadsko-americkej profilige na konte už 212 presných zásahov. Colorado neskôr otočilo duel vo svoj prospech z 3:5 na 6:5.Tatar v zápase odkorčuľoval takmer desať minút a nastúpil aj proti krajanom Adamovi Ružičkovi Martinovi Pospíšilovi . Tí v drese Flames nebodovali. V produktivite Slovákov v tejto sezóne sa Tatar s deviatimi bodmi dostal pred Ružičku na prvé miesto."Zrejme nikdy predtým som nečakal na gól tak dlho. Je to úľava, ale veľkú radosť mali aj spoluhráči. Dvíhali ma hore po celý čas, som rád, že ich mám," povedal Tomáš Tatar v reakcii pre AltitudeTV na sociálnej sieti X.Celkovo si aspoň jeden bod v tejto sezóne NHL pripísalo už osem slovenských hokejistov. Najnovším prírastkom je Miloš Kelemen , ktorý asistoval pri prvom góle Arizony na ľade Buffala. Coyotes prehrali 2:5 a Kelemen potreboval na prvý bod v sezóne deväť zápasov. Celkovo v kariére v NHL má 24-ročný útočník na konte dva body, keďže v minulej sezóne strelil jeden gól.