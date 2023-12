Inter Miami potvrdil účasť na turnaji v Saudskej Arábii, tím Messiho vyzve klub Ronalda

Zápasy v Saudskej Arábii

Lionel Messi a Cristiano Ronaldo sú považovaní za dve najväčšie hviezdy futbalovej histórie, počas ostatných dvoch dekád pútali najmä ich súboje v španielskej La Lige. Messi pôsobil v FC Barcelona a Ronaldo v Reale Madrid.





12.12.2023 (SITA.sk) - Americký futbalový klub Inter Miami potvrdil svoju účasť na turnaji v Saudskej Arábii na prelome januára a februára 2024. Účastník zámorskej MLS, v ktorého kádri je aj argentínsky megahviezda Lionel Messi, ešte v novembri dementoval správy zo strany organizátorov podujatia.Po pár týždňoch však napokon aj Američania potvrdili štart v Rijáde, kde môže prísť k priamemu súboju medzi Messim a Portugalčanom Cristianom Ronaldom. Ten pôsobí v saudskoarabskom tíme Al Nassr.Inter Miami v Rijáde nastúpi 29. januára 2024 proti inému miestnemu klubu Al-Hilal, proti Al Nassru absolvuje zápas o tri dni neskôr. Nedávno americký tím potvrdil aj to, že už 4. februára nastúpi v Hongkongu proti výberu miestnej najvyššej súťaže v 40-tisícovej aréne. Ešte pred cestou do Saudskej Arábie absolvuje Inter Miami aj duel v stredoamerickom Salvádore proti miestnej reprezentácii."Zápasy v Saudskej Arábii budú dôležitým testom pre náš tím, z ktorého môžeme ťažiť pred novou sezónou. Veľmi sa tešíme, že naši hráči budú mať šancu hrať proti kvalitným súperom," uviedol Chris Henderson, športový riaditeľ Interu Miami.Podľa správy na webe zámorskej tímu odohrali Lionel Messi a Cristiano Ronaldo zatiaľ 35 vzájomných duelov, na klubovej aj reprezentačnej úrovni."Lionel Messiho tím dosiahol 16 víťazstiev, deväťkrát sa zrodila remíza a desaťkrát sa z triumfu tešil so spoluhráčmi Cristiano Ronaldo. Messi v nich strelil 21 gólov a pridal 12 prihrávok, Ronaldo mal 20 gólov a jednu asistenciu," uviedol Inter Miami. Sezóna MLS sa už skončila a nová sa začne až koncom februára 2024.Zaujímavosťou je, že Lionel Messi bol súčasťou rovnakého turnaja v Rijáde aj v tomto roku, to však bol ešte hráčom francúzskeho klubu Paríž Saint-Germain. Po odchode z PSG mal prestúpiť práve do Saudskej Arábie, vybral si však zámorskú MLS.