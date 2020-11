Najdôležitejšie časti vybavenia bytu. Aké dvere a podlahy si vybrať?

Nemusíte sa báť, že prídete o veľa financií. Kvalitné výrobky môžete kúpiť aj lacnejšie, ako si možno myslíte.

Ako otvoriť priestor a neubrať zo súkromia?

Ak chcete otvoriť priestor, napríklad medzi chodbou a zvyškom bytu, výborným nápadom sú posuvné dvere. Hodia sa predovšetkým v prípade, že chcete mať tento priestor priechodný, a to aj napriek možnému nedostatku miesta. Posuvnými dverami sa môže oddeliť aj obývačka od kuchyne. Ide o výbornú vec aj z hľadiska šetrenia miesta, keď môžete mať dvere otvorené, ale nebude vám v priestore nič prekážať. Takéto kvalitné posuvné dvere nie sú ani výrazne drahšie v porovnaní s inými, bežne sa otvárajúcimi, dverami.

Aktuálne sú k dispozícii dvere nástenné a do puzdra, ktoré majú klasický drevený rám okolo steny. Ak by sa vám napríklad zdalo, že jednoduché posuvné dvere by mohli byť príliš masívne s ohľadom na potrebný otvor v stene vo väčšej miestnosti, tak je tu tiež riešenie. Nemusíte si vybrať len medzi jednokrídlovými, ale aj dvojkrídlovými. Tie sa skladajú z dvoch častí, pričom každá strana sa otvára zvlášť.

Aby ste mohli chodiť čo najpohodlnejšie

Ak už viete, kde sa budú nachádzať dvere a máte ich aj kúpené, určite k nim budete chcieť dokúpiť aj podlahy. Na výber je ich veľké množstvo, tak ako si správne vybrať? Ak chcete ušetriť, ale zároveň mať aj peknú modernú podlahu, skúste zvoliť plávajúcu podlahu.

Správne pokladaná plávajúca podlaha vyzerá skvelo a pridá potrebnú eleganciu. Ide o jednu z prvých vecí, ktorú si všimnete pri vstupe do miestnosti, a preto si na nej treba dať záležať. Nezabudnite si k podlahe dokúpiť aj lišty, ktoré skrývajú nielen nedostatky, ale aj káble. Každý farebný odtieň podlahy, by mal mať aj svoj odtieň lišty. Vyberajte podľa nábytku, miestnosti a hlavne vkusu.

Zdroj obrázka:

Vadym Andrushchenko / Shutterstock.com