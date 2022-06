Najdôležitejšou súčasťou Marshallovho plánu pre Ukrajinu je európska perspektíva, skonštatoval Klus

Klus počíta s Ukrajinou v EÚ

Sprístupnenie jednotného trhu EÚ

28.6.2022 (Webnoviny.sk) - Najdôležitejšou súčasťou „Marshallovho plánu“ pre Ukrajinu je podľa štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí Martina Klusa SaS ) európska perspektíva. Zhodnotil tak v pondelok 27. júna v Bruseli počas 17. ročníka podujatia Brussels Forum.Komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR priblížil, že v diskusnoeuróspm paneli s názvom „A Marshall Plan for Ukraine“ vystúpil Klus spolu s kongresmanom Spojených štátov amerických, členom a spolupredsedom Helsinskej komisie Stevenom Cohenom, prezidentkou Európskej banky pre obnovu a rozvoj Odile Renaud-Basso či s členkou ukrajinského Národného programu reforiem Hannou Hopko.Klus podotkol, že pre Slovensko je najlepšou perspektívou pre obnovu Ukrajiny šanca byť súčasťou európskeho spoločenstva. Z tohto dôvodu minulotýždňové udelenie štatútu kandidátskej krajiny Ukrajine vníma nielen ako jasný signál, že sa počíta s európskou budúcnosťou Ukrajiny, ale aj s pomocou pri jej povojnovej rekonštrukcii.„Ešte predtým, ako sa tak reálne stane, by sme ale Ukrajine a ďalším kandidátskym krajinám mali zároveň v maximálnej možnej miere sprístupniť jednotný trh EÚ , jej programy, ako napríklad Erasmus+, či poskytnúť im pozorovateľský štatút v európskych inštitúciách,“ vyhlásil. Obnova Ukrajiny bude podľa neho finančne a politicky veľmi náročný proces.Konštatoval však, že je potrebné o tomto procese hovoriť aj v súvislosti so zapojením agresora, teda Ruskej federácie.Štátny tajomník zároveň poukázal na to, že Slovensko dlhodobo podporuje politiku rozširovania. Za dôkaz považuje nielen podporu Ukrajiny, ale aj viac ako 400 implementovaných rozvojových projektov pre krajiny západného Balkánu za posledných desať rokov.