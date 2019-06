Najhodnotnejšou značkou na svete je Amazon

Ilustračná snímka. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

New York 11. júna (TASR) - Najhodnotnejšou značkou sveta je Amazon. Americký internetový obchod sa dostal pred Google a Apple. Tieto značky dominovali poradiu celkovo 12 rokov. Vlani bol ešte jednotkou Google.Vo svojom poradí 100 najhodnotnejších značiek sveta BrandZ Top 100 Most Valuable Global Brand pre rok 2019 vyčíslila poradenská firma Kantar hodnotu značky Amazon na 315,5 miliardy USD (279,18 miliardy eur), keď v porovnaní s vlaňajškom stúpla o 52 %. Druhou najhodnotnejšou značkou je Apple s 309,5 miliardy USD a trojkou je Google s 309 miliardami USD. Štvorkou je Microsoft (251,2 miliardy USD), päťkou Visa (177,9 miliardy USD), na šiestom mieste je Facebook (159 miliárd USD), na siedmom prvá čínska firma Alibaba (131,2 miliardy USD), ôsmy Tencent (130,9 miliardy USD), deviaty McDonald’s (130,4 miliardy USD) a prvú desiatku uzatvára AT&T (108,4 miliardy USD).Dôvodom prudkého zvýšenia hodnoty značky Amazon je fakt, že koncern predáva rôzne služby. Takisto to dokazuje, že značky sú v súčasnosti menej ukotvené v individuálnych kategóriách a regiónoch.Podľa šéfa BrandZ Davida Rotha sa darilo firmám, ktoré zvládli tento nový model poskytovania rozdielnych služieb.uviedol Roth.(1 EUR = 1,1301 USD)