Najhodnotnejšou značkou sveta je podľa rebríčka Brand Finance Amazon, potom nasleduje Google a Apple

Amazon si udržal pozíciu

Najhodnotnejšia európska značka

3.2.2020 (Webnoviny.sk) -Americký internetový predajca Amazon je podľa tohtoročného rebríčka britskej poradenskej spoločnosti Brand Finance najhodnotnejšou značkou na svete, ktorá je vyčíslená na 220,791 mld. USD. Amazon si svoju pozíciu v tomto rebríčku udržal už tretí rok, pričom prekročil doteraz neprekonanú hranicu 200 mld. USD, keďže hodnota jeho značky sa medziročne zvýšila o 17,5 percenta. Hodnota značky Amazon je o vyše 60 mld. USD väčšia v porovnaní s Googlom , ktorý je na druhom mieste, a o vyše 80 mld. USD väčšia ako hodnota firmy Apple , ktorá v rebríčku zaujala tretiu pozíciu.Aj štvrtá najhodnotnejšia značka patrí americkej firme, a to Microsoftu (vyše 117 mld. USD), a prvú päticu uzatvára juhokórejský Samsung (takmer 94,5 mld. USD).V prvej desiatke najhodnotnejších značiek sa okrem amerických firiem Facebook (7. pozícia, vyše 79,8 mld. USD) a Walmart 8. pozícia (vyše 77,5 mld. USD) umiestnili aj tri čínske spoločnosti, a to banka ICBC (6. pozícia, vyše 80,7 mld. USD), poisťovňa Ping An (9. pozícia, vyše 69 mld. USD) a technologická spoločnosť Huawei (10. pozícia, viac ako 65 mld. USD).Najhodnotnejšou európskou značkou je podľa tohtoročného rebríčka Brand Finance automobilka Mercedes-Benz , ktorá sa s hodnotou 65,041 mld. USD umiestnila na 11. mieste. V rámci európskych firiem, ktoré sa dostali medzi 50 najhodnotnejších značiek sveta, úplne dominujú nemecké spoločnosti.Jedinou firmou mimo Nemecka je v rebríčku holandský Shell (23. miesto). Všetky ostatné pochádzajú z Nemecka, a to Volkswagen (25. pozícia), BMW (30.), Deutsche Telekom (31.) a Porsche (41.).