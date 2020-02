Smer-SD bude čeliť trestnému oznámeniu, ich predvolebné videá vraj porušili pravidlá férovej kampane

Zosmiešňujú opozíciu

Neinvenčný predvolebný ťah

3.2.2020 (Webnoviny.sk) - Trestnému oznámeniu v súvislosti s predvolebnými videami bude čeliť vládna strana Smer-SD . Médiám to v pondelok oznámili členovia Občianskej konzervatívnej strany (OKS) Radovan Kazda a Juraj Petrovič krátko po tom, ako doručil trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR Vládna strana Smer-SD sa podľa Kazdu a Petroviča vo volebnej kampani zamerala na natáčanie videí, v ktorých zosmiešňuje opozíciu a ukazuje, čo by pre Slovensko znamenala prípadná vláda opozičných strán.V jednom z videí útočia aj na predsedu strany Za ľudí Andreja Kisku, ktorého obviňujú z toho, že ak by bol pri moci, navozil by na Slovensko migrantov. Predseda vlády SR a volebný líder Smeru-SD Peter Pellegrini pritom v nedeľu vyzval politikov na slušnosť v predvolebnej kampani.„Podávame trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý pod označením značky Smer-SD šíril na sociálnych sieťach videá, v ktorých klame, uráža a ohovára. Žiaden politik by nemal klamať a musíme sa brániť proti týmto spôsobom. V tých videách boli šírené nepravdy. Toto je slovník, ktorý vytvoril fašistov na Slovensku,“ povedal po podaní trestného oznámenia Kazda.Podľa Petroviča boli porušené všetky pravidlá normálnej a férovej politickej kampane. „Domnievame sa, že keď niekto tak hrubým spôsobom zneužíva vyjadrenia politikov alebo im úplne vymyslené výroky vkladá do úst, je potrebné zakročiť,“ objasnil dôvody podania trestného oznámenia.Spomenul, že videá majú byť cielené na opozičných politikov, ktorým boli podsunuté vyjadrenia, ktoré „buď nikdy nepovedali alebo boli vytrhnuté z kontextu a zneužité na to, aby sa znovu vyvolával strach z imigrantov či zo vzniku opozičnej vlády“.„Smer-SD a Robert Fico týmto úplne prerazili dno slušnej politickej kampane a len z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že toto trestné oznámenie dnes musíme podať,“ uzavrel Petrovič.Strana Smer-SD považuje toto trestné oznámenie za neinvenčný predvolebný ťah strany OKS a chabý pokus o zviditeľnenie sa. „Výsledkom politickej činnosti OKS je ich podpora zo strany slovenskej verejnosti dlhodobo pod jedným percentom. Preto sa jej členovia musia priživovať na kandidátkach iných politických strán,“ uviedol pre agentúru SITA hovorca strany Ján Mažgút.