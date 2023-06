Najhoršia draftová jednotka v NHL za posledných 10 rokov? Slafkovský, myslí si expert

25.6.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský z klubu zámorskej NHL Montreal Canadiens neobstál dobre v rebríčku ostatných desiatich jednotiek draftu nováčikov, ktorý na základe ich doterajších výsledkov v lige zostavil Sanjeevan Kandasamy z magazínu The Hockey News. Devätnásťročný Košičan však odohral v súťaži len polovicu sezóny a v zozname dopĺňa veľké hviezdy."Slafkovský toho zatiaľ neodohral alebo neukázal dosť na to, aby bol v rebríčku pred niektorým zo zvyšných deviatich hráčov. Jeho desať bodov v 39 zápasov nebolo veľmi oslnivých, ale stále má iba 19 rokov a v Montreale urobia všetko pre to, aby bol úspešný," napísal Kandasamy o bronzovom medailistovi zo ZOH 2022 z Pekingu, ktorému skrátilo premiérový ročník v zámorí januárové zranenie kolena.Podobný rozruch ako okolo McDavida je v súčasnosti okolo iného kanadského centra Connora Bedarda , ktorého odborníci považujú za generačný talent a najlepšieho hráča na drafte práve od roku 2015. V stredu by malo na drafte v americkom Nashville zaznieť ako prvé meno Bedarda, úvodnú voľbu má klub Chicago Blackhawks.