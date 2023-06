Peter Sagan neobhájil titul majstra Slovenska, v záverečnom špurte spadol

Sedem okruhov s celkovou dĺžkou 228 km

25.6.2023 (SITA.sk) - Peter Sagan neobhájil titul majstra Slovenska na tohtoročnom spoločnom šampionáte Slovenska a Česka v cestnej cyklistike. Navyše, v záverečnom špurte nedeľňajších pretekov mužov s hromadným štartom v Tlmačoch spadol po kolízii s Čechom Pavlom Bittnerom.Novým slovenským majstrom sa stal Matúš Štoček , ktorý zvíťazil aj v časovke. Ukončil 12-ročnú sériu triumfov bratov Petra a Juraja Saganovcov . Druhý skončil Peter Sagan a tretí Lukáš Kubiš . Český titul získal Mathias Vacek pred Bittnerom a Šimonom Vaníčkom.Cyklisti absolvovali sedem okruhov s celkovou dĺžkou 228 km a dokopy nastúpali 1600 metrov. Peter Sagan štartoval ako jediný člen francúzskeho tímu TotalEnergies , prvýkrát bola na domácom šampionáte bez podpory. Pre 33-ročného Žilinčana to boli dvanáste a zároveň posledné MSR, keďže po sezóne ukončí kariéru na ceste.Pri predošlých jedenástich účastiach zaznamenal osem titulov.Pre Petra Sagana bol domáci šampionát generálkou na etapové preteky Tour de France, ktoré sa začnú v sobotu 1. júla v Baskicku.Saganovi patrí rekord "Starej dámy" so siedmimi víťazstvami v bodovacej súťaži o zelený dres. Zúčastnil sa na nej 11-krát a dosiahol 12 etapových triumfov. Jeho najlepší výsledok v tejto sezóne je druhé miesto zo štvrtej etapy januárových pretekov Vuelta a San Juan v Argentíne.Trojnásobný majster sveta (2015 - 2017) po tejto sezóne ukončí profesionálnu kariéru na ceste. Plánuje opäť štartovať na Tour de France a na OH 2024 v Paríži sa chce predstaviť v horskej cyklistike. Na cestných pretekoch sa od budúceho roka zúčastní už len mimo seriálu World Tour.Je v druhom roku dvojročnej zmluvy s francúzskym tímom TotalEnergies a toto zoskupenie chce reprezentovať aj v horskej cyklistike na parížskej olympiáde. V horskej cyklistike už súťažil na OH 2016 v Riu de Janeiro.