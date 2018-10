Najhoršie výsledky v histórii: Nemecké vládne strany strácajú voličov

Nemecká kancelárka Angela Merkelová, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 11. októbra (TASR) - Strany nemeckej vládnej koalície kancelárky Angely Merkelovej majú v súčasnosti historicky najnižšie volebné preferencie. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Infratest Dimap pre prvý program verejnoprávnej televízie ARD.Ak by sa parlamentné voľby v Nemecku konali v nedeľu, strany únie CDU/CSU by získali 26 percent hlasov, čo je v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom o tri percentné body menej. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) by prišla takisto o tri percentné body hlasov a so ziskom 15 percent by sa stala až štvrtou najsilnejšou stranou.Zelení by si naopak o tri percentné body polepšili a so ziskom 17 percent zaznamenali svoj najlepší výsledok od marca 2013 tesne pred ďalším opozičným subjektom - Alternatívou pre Nemecko (AfD), ktorej zisk sa stabilizoval na úrovni 16 percent.Liberálov z FDP a stranu Ľavica by zhodne podporilo po 10 percent oslovených.S prácou spolkovej vlády je aktuálne veľmi spokojná alebo spokojná už iba necelá štvrtina respondentov (24 percent), čo je oproti prieskumu spred mesiaca pokles o sedem percentných bodov. Zvyšných 76 percent je úplne alebo sčasti nespokojných.Viac ako polovica oslovených Nemcov (59 percent) je spokojných s hospodárskou politikou vlády a polovica so zámerom vlády chrániť občanov pred kriminalitou a zločinmi. Avšak iba 23 percent je spokojných s krokmi vlády v oblasti klimatickej politiky a 31 percent s jej azylovou a utečeneckou politikou.Výsledky celoštátneho prieskumu zverejnili iba niekoľko dní pred blížiacimi sa krajinskými voľbami v Bavorsku.