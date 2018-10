V Bavorsku sa polovica voličov stále nerozhodla, CSU hrozia straty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Mníchov/Hamburg 11. októbra (TASR) - Pokles preferencií Kresťanskosociálnej únie (CSU) v Bavorsku, kde sa v nedeľu 14. októbra uskutočnia krajinské voľby, potvrdili aj výsledky telefonického prieskumu hamburského Inštitútu GMS, ktorý sa uskutočnil v dňoch 4.-10. októbra.Pozorovatelia rátajú v Bavorsku po nedeľňajších voľbách s výrazným posilnením opozičných strán - Alternatívy pre Nemecko (AfD) i zelených.Podľa výsledkov prieskumu, ktoré zverejnili vo štvrtok, zostáva krátko pred voľbami stále nerozhodnutá ešte viac ako polovica oprávnených bavorských voličov (53 percent).Informácie priniesli bavorské i celoštátne médiá vrátane tlačovej agentúry DPA.V prípade možnosti vytvorenia dvojkoalície by spoluprácu CSU so zoskupením Freie Wähler preferovalo 33 percent respondentov, kým vládnu kooperáciu CSU so zelenými 37 percent oslovených.Takmer polovica respondentov uviedla, že konanie CSU a jej lídra, nemeckého ministra vnútra Horsta Seehofera na úrovni spolkovej vlády zohráva pre nich významnú úlohu pri volebnom rozhodovaní. Pre 26 percent je to veľmi dôležitý faktor, pre ďalších 19 percent celkom rozhodujúci.