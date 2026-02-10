|
Utorok 10.2.2026
Meniny má Gabriela
Denník - Správy
Najinšpiratívnejšie momenty olympijskej histórie a tipy, ako si olympiádu užiť aj doma
Už takmer sto rokov je Coca-Cola hrdým partnerom olympijských hier a dlhodobo spája ľudí prostredníctvom športu, zdieľanej radosti a výnimočných momentov. Ide o jedno z najdlhšie trvajúcich partnerstiev v ...
10.2.2026 (SITA.sk) - Už takmer sto rokov je Coca-Cola hrdým partnerom olympijských hier a dlhodobo spája ľudí prostredníctvom športu, zdieľanej radosti a výnimočných momentov. Ide o jedno z najdlhšie trvajúcich partnerstiev v histórii športu. Aj tento rok pozýva fanúšikov, aby sa stali súčasťou diania a spoločne zdieľali chvíle, ktoré zbližujú, rozprúdia emócie a nesú v sebe pravého olympijského ducha.
Zimné olympijské hry Miláno Cortina 2026 odštartovali 6. februára a o mesiac neskôr, 6. marca, sa začnú aj zimné paralympijské hry. Pri tejto príležitosti sa Coca-Cola vracia k vybraným momentom zo svojej bohatej olympijskej histórie. Ide o okamihy, ktoré dokazujú, že víťazstvo má vždy väčšiu hodnotu, keď ho môžeme zdieľať.
Nasledujúcich desať historických momentov približuje príbeh partnerstva spoločnosti Coca-Cola s olympijským hnutím, ktoré už takmer sto rokov spája ľudí prostredníctvom spolupatričnosti a komunitného ducha.
Na hrách v Amsterdame sa Coca-Cola po prvý raz stala súčasťou tohto celosvetového podujatia. Zabezpečovala nápoje pre divákov aj športovcov, ktorí do Európy pricestovali loďou s americkým olympijským tímom. Hry, počas ktorých bol po prvýkrát zapálený olympijský oheň, odštartovali jedno z najdlhšie trvajúcich a najslávnejších partnerstiev v histórii športu.
Po dvanásťročnej prestávke spôsobenej druhou svetovou vojnou londýnske hry opäť spojili svet. Napriek povojnovým logistickým výzvam zabezpečila Coca-Cola prepravu vybavenia z Glasgowa a Belfastu a dodávala nápoje športovcom aj divákom. Nepriniesla len osvieženie, ale aj pocit nádeje a spolupatričnosti v čase povojnovej obnovy.
V Osle zanechala Coca-Cola výrazný dojem, keď miestnej verejnosti po prvýkrát predstavila vrtuľník. Jeho pristátie pred radnicou sledovalo približne 20 000 divákov a stalo sa symbolom slávnostnej atmosféry a spoločnej radosti z výnimočnej udalosti.
Coca-Cola bola aj súčasťou prvých olympijských hier konaných v Taliansku. Súťaže v krasokorčuľovaní sa v tom čase konali pod holým nebom a išlo zároveň o posledné olympijské hry, kde sa táto disciplína odohrávala vonku. Vznikla tak jedinečná atmosféra, na ktorú sa spomína dodnes.
V Innsbrucku uzrela svetlo sveta Encyklopédia zimných olympijských hier, vydaná v štyroch jazykoch a distribuovaná športovcom, funkcionárom aj návštevníkom. Coca-Cola ju darovala svetovým médiám, čím prispela k šíreniu olympijských príbehov a ich oživeniu pre globálne publikum.
V Calgary vzniklo oficiálne olympijské centrum spoločnosti Coca-Cola pre výmenu odznakov, ktoré denne navštívilo viac než 17 000 ľudí. Práve tu sa zrodila obľúbená tradícia, ktorá dodnes spája fanúšikov z celého sveta prostredníctvom zdieľania olympijských suvenírov.
V Barcelone sa Coca-Cola stala súčasťou olympijskej štafety s pochodňou. Ako oficiálny sponzor predstavila Medzinárodný program olympijských bežcov s pochodňou, ktorý po prvý raz umožnil zapojiť sa do tohto symbolického behu aj ľuďom z iných krajín než hostiteľskej.
Atlanta hostila dovtedy najdlhšiu olympijskú štafetu s pochodňou s dĺžkou približne 24 000 km. Coca-Cola tu zároveň vytvorila Coca-Cola Olympic City – rozsiahly komplex s rozlohou takmer 50 000 m², kde si návštevníci mohli vyskúšať virtuálne športové výzvy, stretnúť sa s olympionikmi alebo obdivovať výstavu ľudového umenia, inšpirovanú ikonickou kontúrovanou fľašou Coca-Cola.
Na hrách v Pekingu pomohla Coca-Cola zdôrazniť tému udržateľnosti ako kľúčovú hodnotu olympijského hnutia. Séria environmentálnych prednášok prepojila športovcov a odborníkov na udržateľné prístupy a zodpovedné inovácie.
Tieto hry priniesli tisícu zlatú medailu v histórii zimných olympijských hier. Coca-Cola podporovala nadšenie fanúšikov aj športovcov prostredníctvom interaktívnych aktivít vrátane pätnásťmetrového automatu či fotokociek, ktoré vytvorili nezabudnuteľné spomienky.
Napätie, eufória aj radosť zo zimných hier nemusia zostať len na štadiónoch. Stačí niekoľko jednoduchých nápadov a olympijská energia sa môže zabývať priamo u vás doma, medzi rodinou a priateľmi.
Napätie, eufória aj radosť zo zimných hier nemusia zostať len na štadiónoch. Stačí niekoľko jednoduchých nápadov a olympijská energia sa môže zabývať priamo u vás doma, medzi rodinou a priateľmi.
5 spôsobov, ako si naplno vychutnať emócie zimných olympijských hier
- Pripravte si olympijský kútik s občerstvením
V deň D premeňte obývačku na centrum fandenia. Stačí popcorn, mini sendviče a k tomu ľadovo vychladená Coca-Cola alebo napríklad Powerade. Keď sa spoja chute a emócie, spoločné fandenie obľúbeným športovcom získa úplne nový rozmer.
- Namiešajte si playlist zimných športov
Hudba dokáže zázraky. Vytvorte playlist, ktorý vystihne adrenalín zjazdového lyžovania aj ľahkosť krasokorčuľovania. Stačí pár tónov a váš domov sa razom premení na epicentrum olympijskej atmosféry.
- Zorganizujte "Cheers Challenge"
Každý gól, medaila či vydarený výkon si zaslúžia malú oslavu. Keď príde úspech, pripite si s tými, na ktorých vám záleží a vychutnajte si spoločnú radosť z víťazstva. A ak je poruke osvieženie v podobe obľúbeného nápoja Coca-Cola, radosť z víťazstva chutí ešte lepšie.
- Sledujte hry spoločne aj na diaľku
Olympiáda spája ľudí po celom svete. Dohodnite sa s rodinou alebo priateľmi a sledujte hry spoločne online, aj keď vás delia stovky kilometrov. Tematická výzdoba a obľúbené občerstvenie premenia váš domov na malú olympijskú arénu, kde sa z každého zdieľaného okamihu stane niečo výnimočné.
- Rozbehnite domácu súťaž
Každý skok, strelený gól či triumf je dôvodom na radosť. Nechajte sa strhnúť olympijskými výkonmi a vyzvite svojich blízkych na domácu súťaž, napríklad v tanci alebo v čomkoľvek, čo vás doma baví. Každý úspech sa tak premení na spontánnu oslavu a moment, na ktorý sa nezabúda.
