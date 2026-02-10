|
Utorok 10.2.2026
Meniny má Gabriela
|
10. februára 2026
Gašpar si myslí, že Šimečkova matka mohla byť zneužitá. Pýta sa, kto sa v kauze dotácií nakoniec obohatil
Matka predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Marta Šimečková mohla ...
10.2.2026 (SITA.sk) - Matka predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Marta Šimečková mohla byť v kauze dotácií pre Projekt Fórum zneužitá. Myslí ti to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).
Ako povedal na utorkovej tlačovej konferencii, je to podobné, ako keď poslanec Igor Matovič zaťahoval do svojich obchodných a účtovných operácií matku aj manželku. Gašpar podľa vlastných slov verí, že Marta Šimečková účtovníctvu nerozumie a nevie ho robiť. Preto jej ho robila spoločnosť, v ktorej figuruje poslankyňa progresívcov Zora Jaurová.
Podľa Gašpara bude v tejto súvislosti veľmi dôležité zistiť, kde peniaze nakoniec skončili. "Základná otázka znie - kto sa obohatil?" vyhlásil Gašpar s tým, že na toto musí dať odpoveď vyšetrovanie.
Celková čiastka, ktorá mohla byť v rámci dotácií nezákonne získaná opakovaným preplácaním faktúr, dosiahla podľa Gašpara 133-tisíc eur. Označiť za zodpovednú iba Martu Šimečkovú by pritom podľa neho bolo veľmi jednoduché.
"Ja si myslím, že tí, ktorí jej to účtovníctvo robili, dobre vedeli, že dávajú preplácať dve alebo tri faktúry a presne vedeli, na aký účel tie peniaze budú použité," skonštatoval podpredseda parlamentu.
V celej veci podľa Gašpara mohlo dôjsť aj k obohacovaniu aktívnych politikov. "To nie je len o Marte Šimečkovej," dodal Gašpar s tým, že peniaze mohli ísť ďalej.
Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Informovala o tom začiatkom februára Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit. To, či matka opozičného lídra Michala Šimečku (PS) spáchala subvenčný podvod, vyšetruje protikorupčná jednotka z Košíc.
Ako nadácia informovala na sociálnej sieti, združenie Projekt Fórum si nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z Fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry. Spolu ide o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov. Ide napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizuje, ale aj o aktivity jej spolupracovníčky Andrey Pukovej.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar si myslí, že Šimečkova matka mohla byť zneužitá. Pýta sa, kto sa v kauze dotácií nakoniec obohatil © SITA Všetky práva vyhradené.
Ako povedal na utorkovej tlačovej konferencii, je to podobné, ako keď poslanec Igor Matovič zaťahoval do svojich obchodných a účtovných operácií matku aj manželku. Gašpar podľa vlastných slov verí, že Marta Šimečková účtovníctvu nerozumie a nevie ho robiť. Preto jej ho robila spoločnosť, v ktorej figuruje poslankyňa progresívcov Zora Jaurová.
Kto sa obohatil?
Podľa Gašpara bude v tejto súvislosti veľmi dôležité zistiť, kde peniaze nakoniec skončili. "Základná otázka znie - kto sa obohatil?" vyhlásil Gašpar s tým, že na toto musí dať odpoveď vyšetrovanie.
Celková čiastka, ktorá mohla byť v rámci dotácií nezákonne získaná opakovaným preplácaním faktúr, dosiahla podľa Gašpara 133-tisíc eur. Označiť za zodpovednú iba Martu Šimečkovú by pritom podľa neho bolo veľmi jednoduché.
Nie je to len o Marte Šimečkovej
"Ja si myslím, že tí, ktorí jej to účtovníctvo robili, dobre vedeli, že dávajú preplácať dve alebo tri faktúry a presne vedeli, na aký účel tie peniaze budú použité," skonštatoval podpredseda parlamentu.
V celej veci podľa Gašpara mohlo dôjsť aj k obohacovaniu aktívnych politikov. "To nie je len o Marte Šimečkovej," dodal Gašpar s tým, že peniaze mohli ísť ďalej.
Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Informovala o tom začiatkom februára Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit. To, či matka opozičného lídra Michala Šimečku (PS) spáchala subvenčný podvod, vyšetruje protikorupčná jednotka z Košíc.
Ako nadácia informovala na sociálnej sieti, združenie Projekt Fórum si nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z Fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry. Spolu ide o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov. Ide napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizuje, ale aj o aktivity jej spolupracovníčky Andrey Pukovej.
Zdroj: SITA.sk - Gašpar si myslí, že Šimečkova matka mohla byť zneužitá. Pýta sa, kto sa v kauze dotácií nakoniec obohatil © SITA Všetky práva vyhradené.
