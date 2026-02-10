Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

10. februára 2026

Gašpar si myslí, že Šimečkova matka mohla byť zneužitá. Pýta sa, kto sa v kauze dotácií nakoniec obohatil


Matka predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Marta Šimečková mohla ...



Zdieľať
gaspar 676x451 10.2.2026 (SITA.sk) - Matka predsedu Progresívneho Slovenska Michala Šimečku Marta Šimečková mohla byť v kauze dotácií pre Projekt Fórum zneužitá. Myslí ti to podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SD).


Ako povedal na utorkovej tlačovej konferencii, je to podobné, ako keď poslanec Igor Matovič zaťahoval do svojich obchodných a účtovných operácií matku aj manželku. Gašpar podľa vlastných slov verí, že Marta Šimečková účtovníctvu nerozumie a nevie ho robiť. Preto jej ho robila spoločnosť, v ktorej figuruje poslankyňa progresívcov Zora Jaurová.

Kto sa obohatil?


Podľa Gašpara bude v tejto súvislosti veľmi dôležité zistiť, kde peniaze nakoniec skončili. "Základná otázka znie - kto sa obohatil?" vyhlásil Gašpar s tým, že na toto musí dať odpoveď vyšetrovanie.

Celková čiastka, ktorá mohla byť v rámci dotácií nezákonne získaná opakovaným preplácaním faktúr, dosiahla podľa Gašpara 133-tisíc eur. Označiť za zodpovednú iba Martu Šimečkovú by pritom podľa neho bolo veľmi jednoduché.

Nie je to len o Marte Šimečkovej


"Ja si myslím, že tí, ktorí jej to účtovníctvo robili, dobre vedeli, že dávajú preplácať dve alebo tri faktúry a presne vedeli, na aký účel tie peniaze budú použité," skonštatoval podpredseda parlamentu.

V celej veci podľa Gašpara mohlo dôjsť aj k obohacovaniu aktívnych politikov. "To nie je len o Marte Šimečkovej," dodal Gašpar s tým, že peniaze mohli ísť ďalej.


Polícia začala trestné stíhanie v kauze dotácií pre Projekt Fórum Marty Šimečkovej. Informovala o tom začiatkom februára Nadácia Zastavme korupciu, ktorej ministerstvo financií sprístupnilo vládny audit. To, či matka opozičného lídra Michala Šimečku (PS) spáchala subvenčný podvod, vyšetruje protikorupčná jednotka z Košíc.

Ako nadácia informovala na sociálnej sieti, združenie Projekt Fórum si nechávalo dvojmo preplácať tie isté položky z dotácie ministerstva spravodlivosti, z Fondu na podporu umenia či z ministerstva kultúry. Spolu ide o niekoľko desiatok faktúr za obdobie troch rokov. Ide napríklad o autorské honoráre pre spolupracovníkov medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum, ktoré Šimečková organizuje, ale aj o aktivity jej spolupracovníčky Andrey Pukovej.




Zdroj: SITA.sk - Gašpar si myslí, že Šimečkova matka mohla byť zneužitá. Pýta sa, kto sa v kauze dotácií nakoniec obohatil © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Podpredseda parlamentu Predseda Progresívneho Slovenska
