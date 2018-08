Najkrajší gól v sezóne 2017/2018 strelil Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nyon 29. augusta (TASR) - Gól Cristiana Ronalda proti Juventusu Turín vo štvrťfinále Ligy majstrov 2017/2018 zvolili za najkrajší gól sezóny podľa Európskej futbalovej únie (UEFA).Z celkového počtu 346.915 hlasov dostal Portugalčan 197.496. V zápase, v ktorom jeho španielsky klub Real Madrid vyhral 3:0, zakončil Ronaldo center z pravej strany nožničkami. Podľa technických pozorovateľov UEFA pri ňom osvedčil brilantnú techniku a pohyb. Ronalda po góle nadchol potlesk priaznivcov Juventusu, reakcia súperových fanúšikov zohrala podľa jeho slov významnú úlohu pri letnom prestupe z Realu do tímuDruhé miesto v hlasovaní obsadil Dimitri Payet z Olympique Marseille, ktorého gól pri víťazstve v Európskej lige UEFA proti RB Lipsko získal 35.558 hlasov. Tretí najkrajší gól strelila žena, konkrétne Španielka Eva Navarrová. Tej zabezpečil gól vo finále ME v kategórii do rokov proti Nemecku 23.315 hlasov.V rokoch 2015 a 2016 triumfoval v ankete Argentínčan Lionel Messi, vlani získal ocenenie Chorvát Mario Mandžukič.