Slovenskú futbalovú 19-ku otestujú v príprave Sev. Írsko a Nemecko

Nominácia SR "19" na prípravné zápasy v Severnom Írsku a v Nemecku:



Brankári: Ivan Krajčírik (MFK Ružomberok), Richard Ludha (FK Železiarne Podbrezová), Alex Fojtíček (Manchester United)



Obrancovia: Samuel Suľa (MŠK Žilina), Tomáš Nemčík (MŠK Žilina), Jakub Párkáň (AS Trenčín), Marián Pišoja (AS Trenčín), Alex Holub (MFK Ružomberok), Lukáš Kučera (FK Senica), Matúš Vojtko (MFK Zemplín Michalovce), Šimon Kozák (Southampton FC)



Stredopoliari: Dávid Machara (AS Trenčín), Miroslav Gono (MŠK Žilina), Matúš Kmeť (MFK Ružomberok), Kristián Mihálek (FC Spartak Trnava), Patrik Haramia (ŠK Slovan Bratislava), Denis Potoma (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Svečula (FK Inter Bratislava), Matúš Mader (MFK Karviná)



Útočníci: Roland Gerebenits (MŠK Žilina), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava), Dominik Martišiak (FK Senica)



Náhradníci: brankári - Denis Chudý (AS Trenčín), Matej Vajs (MŠK Žilina), obrancovia - Martin Petro (AS Trenčín), Ján Krkoška (MŠK Žilina), Mário Strachan (1. FC Tatran Prešov), Marek Mišenko (FC DAC 1904 D. Streda), Róbert Kóša (FC Nitra), Adam Čech (ŠK Slovan Bratislavaň, Tomáš Filipiak (Udinese Calcio), stredopoliari - Peter Terpaj (Lokomotíva Košice), Timotej Múdry (MFK Ružomberok), útočníci - Rastislav Švec (1. FC Tatran Prešov), Bruno Čerňanský (FC Petržalka), Jakub Švec (FC Vion Z. Moravce – Vráble



Realizačný tím:



Hlavný tréner: Albert Rusnák st.



Asistent trénera: Stanislav Macek



Tréner brankárov: Miroslav Hýll



Kondičný tréner: Tomáš Vacula



Lekár: Jozef Mada



Masér: Marián Mareš



Technický vedúci: Michal Vengloš



Program zápasov:



5. septembra o 20.00: Sev. Írsko "19" – SR "19"



7. septembra o 14.00: Sev. Írsko "19" – SR "19"



10. septembra o 11.00: Nemecko "19" – SR "19"

