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25. júla 2026
Najkrajšie jazerá a tajchy na Slovensku: Top 8 miest na kúpanie bez davov
Prinášame tipy na menej známe miesta pri vode na Slovensku spolu s informáciami o kúpaní, parkovaní, dostupnosti a výletoch v okolí. Hľadáte najkrajšie
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25.7.2026 (SITA.sk) - Prinášame tipy na menej známe miesta pri vode na Slovensku spolu s informáciami o kúpaní, parkovaní, dostupnosti a výletoch v okolí.
Hľadáte najkrajšie jazerá na Slovensku, kde sa dá kúpať bez davov? Banskoštiavnické tajchy, Turzovské jazero, jazero Izra, Palcmanská Maša či Beňatinský lom ponúkajú pokojnejšiu alternatívu k preplneným kúpaliskám. Prinášame tipy na menej známe miesta pri vode na Slovensku spolu s informáciami o kúpaní, parkovaní, dostupnosti a výletoch v okolí.
Slovensko ukrýva desiatky prírodných jazier, vodných nádrží, historických tajchov a zatopených lomov, ktoré sú ideálne na letný výlet. Niektoré ponúkajú upravený vstup do vody a občerstvenie, iné lákajú najmä tichom, lesmi a nedotknutou prírodou. Ani na menej známych miestach však počas horúcich víkendov nemožno zaručiť úplné súkromie. Najväčšiu šancu na pokoj budete mať cez pracovný deň, skoro ráno alebo podvečer. Pred kúpaním si vždy overte aktuálnu kvalitu vody a pravidlá konkrétnej lokality.
Klinger leží iba približne polhodinu chôdze od centra Banskej Štiavnice, napriek tomu tajch a jeho okolie pôsobí ako samostatný svet uprostred panenskej prírody. Vodu obklopuje les a z brehu namiesto hotelových komplexov vidieť najmä svahy Štiavnických vrchov. Tajch má obnovené mólo, ktoré uľahčuje vstup do vody, a počas leta tu býva otvorený bufet. V minulosti slúžil ako verejná plaváreň pre baníkov a ich rodiny. Ženy sa pôvodne kúpali dopoludnia a muži popoludní.
Klinger síce nie je medzi domácimi tajomstvom, avšak stále ponúka komornejšiu atmosféru než veľké rekreačné strediská. Problémom je však parkovanie. Malé parkovisko pri nádrži sa počas letných dní rýchlo zaplní, preto regionálna organizácia cestovného ruchu odporúča prísť pešo alebo použiť miestnu taxislužbu.
Ak je Klinger príliš rušný, zaujímavou alternatívou sú piargske tajchy pri obci Štiavnické Bane. Bakomi, Vindšachtské jazero a Evičkino jazero ležia blízko seba, takže človek nemusí zostať pri prvej vodnej ploche, ktorú nájde. Najznámejšia a najväčšia je Vindšachta. Na pokojnejší oddych môže byť lepšou voľbou menší tajch Bakomi.
Z kopca nad ním sa za približne 10 až 15 minút dá dostať na miesto, odkiaľ vidieť všetky tri nádrže naraz. Výhodou lokality je možnosť spojiť pobyt pri vode s krátkou prechádzkou. Namiesto celodenného ležania na jednom brehu možno prejsť medzi jednotlivými tajchmi a vybrať si miesto podľa aktuálnej obsadenosti.
Horný Hodrušský tajch pri obci Hodruša-Hámre je vhodný pre aktívnych návštevníkov, ktorí nechcú celý deň iba ležať pri brehu. V okolí vedie sieť horských cyklotrás a blízke stredisko umožňuje vyviezť sa na kopec lanovkou aj s bicyklom.
Tajch sa v lete využíva na kúpanie a v zime na korčuľovanie či otužovanie. Platí tu zákaz lovu rýb a kúpania psov. Vďaka tomu sa rekreačná a športová funkcia nádrže nemieša s rybolovom. Miesto je známejšie medzi cyklistami než medzi masovými návštevníkmi letných kúpalísk. Počas víkendu však ani tu nemožno počítať s úplne prázdnym brehom.
Rekreačný areál Turzov leží približne dva kilometre od centra Gelnice. Ocitnete sa medzi lesmi ďaleko od ruchu mesta. Jazero je vhodné na pokojný jednodňový výlet alebo zastávku pri spoznávaní Volovských vrchov. V areáli sú možnosti ubytovania, občerstvenia a športových aktivít. Turzov je dobrou voľbou pre návštevníkov, ktorí chcú spojiť pobyt pri vode s Gelnicou a jej baníckymi pamiatkami. Nie je pre vás, ak vyhľadávate skôr aquaparkové atrakcie.
Zdroj: SITA.sk - Najkrajšie jazerá a tajchy na Slovensku: Top 8 miest na kúpanie bez davov © SITA Všetky práva vyhradené.
Hľadáte najkrajšie jazerá na Slovensku, kde sa dá kúpať bez davov? Banskoštiavnické tajchy, Turzovské jazero, jazero Izra, Palcmanská Maša či Beňatinský lom ponúkajú pokojnejšiu alternatívu k preplneným kúpaliskám. Prinášame tipy na menej známe miesta pri vode na Slovensku spolu s informáciami o kúpaní, parkovaní, dostupnosti a výletoch v okolí.
Slovensko ukrýva desiatky prírodných jazier, vodných nádrží, historických tajchov a zatopených lomov, ktoré sú ideálne na letný výlet. Niektoré ponúkajú upravený vstup do vody a občerstvenie, iné lákajú najmä tichom, lesmi a nedotknutou prírodou. Ani na menej známych miestach však počas horúcich víkendov nemožno zaručiť úplné súkromie. Najväčšiu šancu na pokoj budete mať cez pracovný deň, skoro ráno alebo podvečer. Pred kúpaním si vždy overte aktuálnu kvalitu vody a pravidlá konkrétnej lokality.
1. Tajch Klinger: K vode pešo zo Štiavnice
Klinger leží iba približne polhodinu chôdze od centra Banskej Štiavnice, napriek tomu tajch a jeho okolie pôsobí ako samostatný svet uprostred panenskej prírody. Vodu obklopuje les a z brehu namiesto hotelových komplexov vidieť najmä svahy Štiavnických vrchov. Tajch má obnovené mólo, ktoré uľahčuje vstup do vody, a počas leta tu býva otvorený bufet. V minulosti slúžil ako verejná plaváreň pre baníkov a ich rodiny. Ženy sa pôvodne kúpali dopoludnia a muži popoludní.
Klinger síce nie je medzi domácimi tajomstvom, avšak stále ponúka komornejšiu atmosféru než veľké rekreačné strediská. Problémom je však parkovanie. Malé parkovisko pri nádrži sa počas letných dní rýchlo zaplní, preto regionálna organizácia cestovného ruchu odporúča prísť pešo alebo použiť miestnu taxislužbu.
- Prístup: približne 30 minút pešo z Banskej Štiavnice
- Služby: mólo a sezónny bufet
- Parkovanie: iba obmedzený počet miest pri tajchu
- Najlepší čas: ráno alebo podvečer počas pracovného týždňa
2. Bakomi, Vindšachta a Evička: Tri tajchy na jednom výlete
Ak je Klinger príliš rušný, zaujímavou alternatívou sú piargske tajchy pri obci Štiavnické Bane. Bakomi, Vindšachtské jazero a Evičkino jazero ležia blízko seba, takže človek nemusí zostať pri prvej vodnej ploche, ktorú nájde. Najznámejšia a najväčšia je Vindšachta. Na pokojnejší oddych môže byť lepšou voľbou menší tajch Bakomi.
Z kopca nad ním sa za približne 10 až 15 minút dá dostať na miesto, odkiaľ vidieť všetky tri nádrže naraz. Výhodou lokality je možnosť spojiť pobyt pri vode s krátkou prechádzkou. Namiesto celodenného ležania na jednom brehu možno prejsť medzi jednotlivými tajchmi a vybrať si miesto podľa aktuálnej obsadenosti.
- Prístup: autom do Štiavnických Baní, ďalej podľa zvoleného tajchu pešo
- Služby: najviac služieb je pri väčších a navštevovanejších nádržiach
- Tip: ak je Vindšachta plná, pokračujte k Bakomi alebo Evičke
3. Horný Hodrušský tajch: Voda, les a cyklotrasy
Horný Hodrušský tajch pri obci Hodruša-Hámre je vhodný pre aktívnych návštevníkov, ktorí nechcú celý deň iba ležať pri brehu. V okolí vedie sieť horských cyklotrás a blízke stredisko umožňuje vyviezť sa na kopec lanovkou aj s bicyklom.
Tajch sa v lete využíva na kúpanie a v zime na korčuľovanie či otužovanie. Platí tu zákaz lovu rýb a kúpania psov. Vďaka tomu sa rekreačná a športová funkcia nádrže nemieša s rybolovom. Miesto je známejšie medzi cyklistami než medzi masovými návštevníkmi letných kúpalísk. Počas víkendu však ani tu nemožno počítať s úplne prázdnym brehom.
- Lokalita: Hodruša-Hámre neďaleko Banskej Štiavnice
- Aktivity: kúpanie, cyklistika, prechádzky a otužovanie
- Pre koho: pre aktívnych návštevníkov a cyklistov
- Parkovanie: pri chate Hodruša - najlepšie skoro ráno
4. Turzovské jazero: Banícke zákutie nad Gelnicou
Rekreačný areál Turzov leží približne dva kilometre od centra Gelnice. Ocitnete sa medzi lesmi ďaleko od ruchu mesta. Jazero je vhodné na pokojný jednodňový výlet alebo zastávku pri spoznávaní Volovských vrchov. V areáli sú možnosti ubytovania, občerstvenia a športových aktivít. Turzov je dobrou voľbou pre návštevníkov, ktorí chcú spojiť pobyt pri vode s Gelnicou a jej baníckymi pamiatkami. Nie je pre vás, ak vyhľadávate skôr aquaparkové atrakcie.
- Prístup: približne dva kilometre od centra Gelnice
- Služby: občerstvenie, ubytovanie a športové aktivity
- Tip na výlet: spojiť jazero s prehliadkou Gelnice
- Pre koho: pre rodiny a návštevníkov, ktorí vyhľadávajú pokoj
Zdroj: SITA.sk - Najkrajšie jazerá a tajchy na Slovensku: Top 8 miest na kúpanie bez davov © SITA Všetky práva vyhradené.
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