Najkvalitnejší na slovenskom trhu

Líder nízkych cien

19.8.2024 (SITA.sk) - Podľa zákazníkov najvyššiu úroveň kvality na Slovensku spomedzi maloobchodných reťazcov ponúka Lidl. Na základe názoru spotrebiteľov diskont opäť získal päťhviezdičkovú medailu kvality. Okrem ceny za najkvalitnejší maloobchodný reťazec Lidl zvíťazil aj v kategórii pomer ceny a kvality a Slováci ocenili aj jeho pekárenské výrobky.Prieskum verejnej mienky QUDAL – QUality meDAL – realizovala medzinárodná organizácia ICERTIAS (International Certification Association GmbH) zo Švajčiarska v januári 2024 na reprezentatívnej vzorke 1200 respondentov. Organizácia meria skúsenosti a spokojnosť zákazníkov s kvalitou ponúkaných produktov a služieb. Prieskum sa uskutočnil metódou CAWI, jeho respondentmi boli občania Slovenska nad 17 rokov. QUDAL nemeria podiel na trhu a ani silu značky, ale skúsenosť, spokojnosť s kvalitou služby a ponuku trhu tak, ako ich vnímajú opýtaní.Diskont za svoje privátne značky opätovne získal aj ocenenie Best Buy, ktoré zohľadňuje najlepší pomer kvality a ceny. V rámci neho spotrebitelia rozhodli, že úplne najlepší pomer ceny a kvality vlastných značiek je práve v Lidli. Toto ocenenie sa taktiež udeľuje na základe výsledkov nezávislého prieskumu verejnej mienky, ktorý realizuje medzinárodná organizácia ICERTIAS."Ocenenia Qudal a Best Buy sú pre nás vysvedčením od našich zákazníkov. Ich priazeň a dôvera je pre nás najlepším ocenením a nesmierne si ju vážime. Aj naďalej budeme pokračovať a prinášať našim zákazníkom kvalitné produkty za výhodné ceny," povedal Radek Vrbka, obchodný riaditeľ Lidl Slovenská republika.Otázky v prieskumoch QUDAL i Best Buy sú otvorené, čo umožňuje vyhnúť sa najobľúbenejším alebo takzvaným "Top of Mind" značkám. Respondenti si nevyberajú z predvolených odpovedí, ale na otázky odpovedajú výlučne na základe vlastnej spotrebiteľskej skúsenosti a spokojnosti. Zlatú medailu QUDAL s maximálnym počtom piatich hviezdičiek získavajú iba tie produkty a služby, ktoré zákazníci označili za najkvalitnejšie v danej kategórií.Informačný servis