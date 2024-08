Prezident Zelenskyj prvýkrát jasne deklaroval cieľ operácie v Kurskej oblasti

19.8.2024 (SITA.sk) - Cieľom ukrajinskej ofenzívy v Kurskej oblasti je vytvoriť nárazníkovú zónu, ktorá by zabránila ďalším útokom Moskvy cez hranice. Uviedol to v nedeľu prezident Volodymyr Zelenskyj Zelenskyj prvýkrát jasne deklaroval cieľ operácie, ktorá sa začala 6. augusta. „Teraz je našou hlavnou úlohou v obranných operáciách celkovo zničiť čo najviac ruského vojnového potenciálu a viesť maximálne protiútočné akcie. To zahŕňa aj vytvorenie nárazníkovej zóny na území agresora,“ povedal ukrajinský líder.