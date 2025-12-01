Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Tlačové správy

Najlacnejšie SUV od Hongqi je teraz ešte lacnejšie. Výbavou nabité HS3 dostalo limitovanú akciovú cenu len 33 900 eur


Odteraz až do vypredania skladových zásob tak možno vozidlo spadajúce do čoraz populárnejšej kategórie SUV získať už za 33 900 eur s DPH. Hongqi pri ňom pokračuje vo svojej stratégii, kedy dáva do ...



new project 20 676x444 1.12.2025 (SITA.sk) - Odteraz až do vypredania skladových zásob tak možno vozidlo spadajúce do čoraz populárnejšej kategórie SUV získať už za 33 900 eur s DPH. Hongqi pri ňom pokračuje vo svojej stratégii, kedy dáva do ponuky len jeden stupeň výbavy, ktorá však už v základe ponúka automatickú 7-stupňovú prevodovku a takmer všetky komfortné a bezpečnostné prvky, ktoré zákazník očakáva skôr v prémiovom segmente.


Honqi HS3 v akciovej cene 33 900 eur s DPH poháňa 1,5-litrový prepĺňaný štvorvalec s výkonom 115 kW a krútiacim momentom 258 Nm, s ktorým auto na stovku zrýchli za 9,9 sekundy. Priplatiť sa dá iba za doplnkové farby exteriéru v hodnote 790 eur.

Štandardná výbava totiž okrem automatu zahŕňa aj systém štart-stop znižujúci spotrebu paliva, 19-palcové zliatinové disky a 360-stupňovú kameru s parkovacím asistentom. Na cestu svieti full LED svetlami s funkciou automatickej aktivácie a automatickým prepínaním diaľkových svetiel.

Plný komfort a pohodlie pre celú posádku...


Takmer všetky známe prvky výbavy nájde vodič a štvorica spolucestujúcich aj vo vnútri. Jej zoznam začína presklenou panoramatickou strechou, ktorá má funkciu automatického zatvárania spolu s oknami po zamknutí – odomykanie, zamykanie a štartovanie motora sú pritom bezkľúčové.

Pokračuje ergonomicky tvarovanými sedadlami a volantom z imitácie kože, pričom predné sú vyhrievané aj elektricky nastaviteľné. Vodičovo 6 a spolujazdcovo v 4 smeroch. Zadní cestujúci si zas môžu regulovať sklon operadla a využiť dvojicu USB portov v zastúpení staršieho USB-A aj novšieho USB-C.

Rovnakú dvojicu majú aj pasažieri vpredu, kde je však pre mobil k dispozícii aj 15-wattové bezdrôtové nabíjanie.

Údaje o jazde aj informáciu o tom, ktorý z jazdných režimov (Comfort, Eco, Sport, Sport+ alebo vlastný) má vodič zvolený, mu sprostredkúva 12,3-palcový digitálny prístrojový panel. Multimédiá s výstupom cez 8 reproduktorov a systém Android Auto alebo Apple CarPlay sa ovládajú cez 12,6-palcový stredový na výšku orientovaný displej v strede prístrojovky.

...aj množstvo asistentov na palube


Vodičovi pri jazde pomáha dažďový senzor, adaptívny tempomat, funkcia AUTOHOLD a okrem ABS, ESP a kontroly trakcie aj upozornenie na vybočenie z jazdného pruhu a sledovanie mŕtveho uhla.

Posádku zas chráni systém upozorňujúci na otvorenie dverí alebo predné a bočné airbagy vpredu aj vzadu.

Hongqi HS3 zaujme aj predným nezávislým zavesením kolies MacPherson a viacprvkovou zadnou nápravou zlepšujúcou jazdné vlastnosti na limite.

Okrem bohatého priestoru pre posádku je k dispozícii tiež 436-litrový kufor za elektricky otvárateľnými piatymi dverami, ktorého objem po sklopení zadných sedadiel narastie až na 706 litrov.

Za akciovú cenu 33 900 eur s DPH so zárukou na 2+1 rok alebo 100-tisíc km bude Hongqi HS3 u niektorého z 10 autorizovaných predajcov po celom Slovensku dostupné do vypredania zásob.

Zdroj: SITA.sk - Najlacnejšie SUV od Hongqi je teraz ešte lacnejšie. Výbavou nabité HS3 dostalo limitovanú akciovú cenu len 33 900 eur © SITA Všetky práva vyhradené.

