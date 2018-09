Najlepší Slovák na Okolo SR Štoček sa chce dostať medzi profesionálov

Na snímke vpravo talentovaný cyklistika Matúš Štoček. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 17. septembra (TASR) - Najlepším domácim pretekárom na 62. ročníku Okolo Slovenska sa stal talentovaný Matúš Štoček. Iba devätnásťročný mladík získal dres vo farbách slovenskej trikolóry po 1. etape a už ho nevyzliekol. Potvrdil tak progres a verí, že jedného dňa sa dostane medzi profesionálov.Štoček patrí medzi najtalentovanejších mladých cestných cyklistov v krajine. V rokoch 2016 a 2017 vyhral na MSR juniorské preteky s hromadným štartom i časovku a rovnaké double si pripísal aj v júni, no už v kategórii do 23 rokov. Že dokáže bojovať aj so staršími pretekármi, potvrdil aj na najväčších domácich etapových pretekoch. Presadil sa v konkurencii ďalších 16 Slovákov a dokázal držať krok s jazdcami z Quick-Stepu či Bora-Hansgorhe.Pretekár talianskeho amatérskeho tímu Petroli Firenze - Maserati - Hopplá, kde pôsobí od februára, sa veľkých mien nezľakol.povedal.Najlepší Slovák obsadil celkovo 36. miesto s vyše trojminútovou stratou na víťaza Juliana Alaphilippea. V súťaži jazdcov do 23 rokov bol dvanásty.zaželal si.Ďalšiu šancu na prenikavejší úspech má už na budúci týždeň. Štoček sa dostal do nominácie na MS v Innsbrucku, kde sa predstaví v kategórii do 23 rokov v časovke i pretekoch s hromadným štartom. K tomu mu pomohli výkony na Okolo Slovenska.dodal.