Stolní tenisti SR túžia na ME po medaile, Truksa: Je to na spadnutie

Na snímke zľava tréner slovenskej stolnotenisovej reprezentácie žien Peter Šereda a hráčky Eva Ódorová a Barbora Balážová, hráč Ľubomír Pištej a tréner slovenskej stolnotenisovej reprezentácie mužov Jaromír Truksa počas tlačovej konferencie pred odchodom na ME v stolnom tenise v španielskom Alicante v Bratislave 17. septembra 2018. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 17. septembra (TASR) - Slovenských stolných tenistov bude na ME v španielskom Alicante (18. - 23. septembra) reprezentovať sedem hráčov. Štyria muži a tri ženy chcú z kontinentálneho šampionátu priniesť aspoň jednu medailu, také je aj želanie šéftrénera Jaromíra Truksu.Slováci sa predstavia vo dvojhre, štvorhre a miešanej štvorhre. Na uplynulých ME pred dvomi rokmi sa reprezentanti SR prebojovali dvakrát do štvrťfinále, teraz by chceli dosiahnuť lepší výsledok. Ďaleko by mohli ísť najmä Barbora Balážová so svojou deblovou partnerkou Hanou Matelovou z Česka v miešanej štvorhre, ako aj Wang Yang s Grékom Gionisom.povedal pre TASR šéftréner reprezentácie a zároveň tréner mužov Jaromír Truksa. Balážová s Metelovou sú najvyššie postaveným párom z Európy vo svetovom rebríčku.uviedla Balážová.Urobiť v Španielsku dobrý výsledok chce aj skúsená Eva Ódorová.Predseda Slovenského stolnotenisového zväzu Zdenko Kríž si pochvaľoval prípravu reprezentantov, ktorá bola kvalitnejšia ako po uplynulé roky.