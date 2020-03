Najlepšia rakúska lyžiarka si užíva pretekanie v ére Vlhovej a Shiffrinovej

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.3.2020 - Od roku 2012 čakajú v Rakúsku na pretekárku, ktorá by získala malý glóbus za celkový triumf vo Svetovom pohári v slalome. Na legendárnu Marlies Schildovú zatiaľ nikto nenadviazal. Celkové tretie miesto 22-ročnej Kathariny Liensbergerovej v hodnotení sezóny 2019/2020 znamená nádej do budúcnosti, ale momentálny odstup za slovenskou víťazkou slalomového hodnotenia Petrou Vlhovou a Američankou Mikaelou Shiffrinovou bol ešte príliš veľký."Myslím si, že je úžasné, čo tie dve predvádzajú. Petra a Mikaela nám všetkým ukazujú, čo všetko je v ľudských možnostiach. Pre mňa je dvakrát zaujímavé, že môžem jazdiť v ich ére. Do budúcnosti sú obe pre mňa veľkou výzvou," uviedla Katharina Liensbergerová v rozhovore na portáli laola1.at.Mladá Rakúšanka zatiaľ stále čaká na víťazstvo v pretekoch SP či individuálnu medailu z majstrovstiev sveta alebo zimných olympijských hier. Tento rok bola tretia v slalome v chorvátskom Záhrebe, kde víťazná Vlhová uštedrila poriadnu lekciu pre kompletnú konkurenciu vrátane Shiffrinovej. Liensbergerová skončila tretia aj v závere minulého kalendárneho roka v rakúskom Lienzi, tam sa dostala na pódium v obrovskom slalome. "Nemala som v tejto sezóne vysoké ambície, iba som ju chcela dokončiť zdravá a v čo najlepšej nálade. Celkové tretie miesto ma veľmi potešilo," pokračovala Liensbergerová.Na otázku, či by práve ona mohla nadviazať na úspechy rakúskych slalomárok z nedávnej minulosti, odpovedala: "Vôbec sa necítim ako líderka rakúskeho tímu. Na rozdiel od viacerých kolegýň sa mi však podarilo dokončiť sezónu bez zranenia. Aj preto som momentálne najlepšia Rakúšanka v obrovskom slalome a najmä v slalome. Tréneri o mne hovoria, že som cieľavedomá a koncentrovaná. Presne v takom nastavení by som chcela začať aj ďalšiu sezónu," dodala Liensbergerová.