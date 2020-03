Vlhová a Magoni všetko vyriešili a pokračujú až do olympiády v Pekingu 2022

Livio Magoni o Petre Vlhovej



výber zaujímavých výrokov - zdroje: SITA, Šport, RTVS, AP, SME, Pravda





"Neviem, či som mág. Medaily sú zásluha Petrinej práce, ale aj celého nášho tímu. Ja som iba jeho pilot." (v reakcii na to, že jej otec Igor Vlha dal Magonimu prezývku Mág - po zisku medailového kompletu na MS 2019 v Aare)"Fyzická prevaha pomáha, ale aj nie. Keď máte konskú silu, musíte ju udržať pod kontrolou. To je ako mať silné auto na ulici a nespôsobiť s ním nehodu." (o fyzických dispozíciách Petry Vlhovej - po zisku medailového kompletu na MS 2019 v Aare)"Ona je veľký športovec, stále sa pohybuje v teplákovej súprave. A okrem toho je, spí a počúva slovenské rozhlasové stanice." (o tom, čo robí Petra Vlhová vo voľnom čase - po zisku medailového kompletu na MS 2019 v Aare)"Máme takú, ale najmä Petra musí pochopiť, že je toho schopná. Musí odovzdať všetko. Jediná má na to, aby vyhrávala všetky disciplíny a udržala si formu počas celých štyroch mesiacov v sezóne. Ak sa v najbližších dvoch rokoch plne oddá tomuto športu, je to možné." (odpoveď na otázku Veroniky Velez-Zuzulovej, či existuje pretekárka, ktorá môže víťaziť vo všetkých disciplínach SP - počas pretekového víkendu v Kranjskej Gore 2020)"Všetci musia pochopiť, že sme zatiaľ dostali z Petry 70% toho, čoho je schopná. Pretekár to musí chcieť prvý, nie my ostatní. Ona musí tlačiť na nás, nie naopak." (odpoveď na otázku, aké má Petra Vlhová ešte rezervy - počas pretekového víkendu v Kranjskej Gore 2020)"Tina Mazeová bola taká, že čokoľvek sa stalo, išla ďalej a urobila všetko preto, aby bola v cieli prvá. Toto ešte musíme u Petry zlepšiť. Občas priveľa rozmýšľa. Na trati musí byť počas jazdy ako v tuneli - plne koncentrovaná od začiatku do konca." (porovnanie bývalej zverenky Mazeovej so súčasnou Vlhovou - počas pretekového víkendu v Kranjskej Gore 2020)"Situácia je vážna, takže predčasný koniec tejto sezóny kvitujeme. Budeme si ju pamätať roky. Pre výsledky a glóbusy, ktoré sme získali, ale aj v súvislosti s koronavírusom. Sme však aj trochu sklamaní. Veľký krištáľový glóbus nebol ďaleko, ale urobili sme zopár chýb." (o práve skončenej sezóne 2019/2020 po jej definitívnom "odpískaní" v Aare)"Všetko je nebezpečné. Dokonca aj cesta späť z vesmíru...Takisto aj každý kopec prináša určité nebezpečenstvo. Nielen ten v Bansku, ale napríklad aj ten slalomový vo Flachau. Aj na ňom si môžete napríklad zlomiť nohu. Každý deň ideme s Petrou na svah s rizikom, že sa môže niečo stať.” (po súťažnom víkende v Sestriere v januári 2020, kde vyhrala obrovský slalom, ale neuspela v paralelnom obrovskom slalome)"Nebol problém v tom, že by nemala formu. Nezvládla to v hlave. Veľa ľudí na ňu tlačilo. Dostala sa pod veľký tlak, čo v mladom veku úplne nezvládla. Áno, medaila zo zimných olympijských hier mi chýba v lyžiarskom životopise. Jedného dňa ju chcem získať." (po nezvládnutí slalomu a obrovského slalomu na ZOH 2018 v kórejskom Pjongčangu, kde Vlhová skončila najvyššie na 5. mieste v alpskej kombinácii)*Mikaela Shiffrinová je ako Tina Mazeová, Marcel Hirscher, Alberto Tomba či Ingemar Stenmark. Raz za desať rokov príde famózny pretekár. Sú to typy lyžiarov, ktorí aj keď majú nejaké ťažkosti, dajú do svojej jazdy naozaj všetko. Idú vždy rýchlo a nepripúšťajú si tlak. Ak sa toto Petra naučí, bude raz aj ona najlepšia.“ (odpoveď na otázku, v čom tkvie výnimočnosť Shiffrinovej a ako sa jej môže Vlhová vyrovnať)