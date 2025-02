Najlepším daňovníkom je opäť Lidl

26.2.2025 (SITA.sk) -Žiadny dlh na daniach, žiadne významné nálezy z daňových kontrol, žiadne porušenia e-Kasy a hodnotenie ako "vysoko spoľahlivý" subjekt v rámci indexu daňovej spoľahlivosti. Takto hodnotí štát podnikanie Lidla na Slovensku. Dôkazom je v poradí už 10. ocenenie Merkúr, ktoré udeľuje Finančná správa Slovenskej republiky. Spoločnosť Lidl získala ocenenie Merkúr prostredníctvom spoločníka CE Beteiligungs-GmbH."V Lidli je poctivé platenie daní v krajine, kde podnikáme samozrejmosťou. Vnímame to ako dôležitú súčasť našej spoločenskej zodpovednosti a prínosu pre Slovensko a sme radi, že finančná správa to vníma rovnako. Veľmi sa tešíme, že ocenenie Merkúr sme získali už po desiatykrát, " povedala Kamila Klész, vedúca úseku daní Lidl Slovenská republika.Lidl patrí medzi najväčších daňovníkov na Slovensku s jednou z najvyšších daní z príjmu právnických osôb na Slovensku. V predchádzajúcom obchodnom roku (marec 2023 – február 2024) zaplatil prostredníctvom svojho spoločníka do štátneho rozpočtu korporátnu daň vo výške viac ako 34,6 miliónov eur, čo je viac ako 1 % z celkovo zaplatenej dane z príjmu právnických osôb na Slovensku. Za dobu svojho pôsobenia len na tejto dani zaplatil štátu spolu viac ako 280 miliónov eur. Celkovo reťazec za 20 rokov na všetkých daniach zaplatil takmer tri miliardy eur.Prínos Lidla pre Slovensko je však omnoho väčší. Ako vyplýva zo Socioekomomickej štúdie audítorskej spoločnosti Mazars, prínos Lidla pre Slovensko dosahuje viac ako 1,8 miliardy eur ročne. To predstavuje 1,5% celkového národného HDP. Za túto sumu by sa mohlo zaobstarať 256 nových elektrických rýchlikových rušňov, 105 000 miest pre deti v liečebných sanatóriách a pokrylo by to zaplatenie nákladov na ročné vzdelávanie pre viac ako milión žiakov. Za sumu peňazí, ktorú rok čo rok Lidl prinesie Slovensku, by bolo možné postaviť tri nové nemocnice, zakúpiť 1 390 nových CT prístrojov, prípadne postaviť 1 204 nových telocviční.Ďalšie zaujímavé informácie o spoločnosti Lidl Slovenská republika nájdete na stránkach www.lidl.sk www.spolocenskazodpovednost.sk a na sociálnych sieťach.Facebook: https://www.facebook.com/lidlslovensko Instagram: https://instagram.com/lidlsk/ YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC5oGq-pQRauK3TFdDa0ZPAQ LinkedIn: https://sk.linkedin.com/company/lidl-slovenska-republika Informačný servis