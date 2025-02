Študuj na top IT fakulte na Slovensku a staň sa IT špičkou!

bakalársky

26.2.2025 (SITA.sk) - Zaujímaš sa o najnovšie digitálne technológie a premýšľaš čo ďalej po maturite? Budúcnosť patrí IT – poď si ju s nami naprogramovať podľa svojich predstáv! FIIT STU je to najlepšie miesto, ktoré ti otvorí dvere do high-tech sveta so skvelým študentským životom a staneš sa elitou IT. Naši absolventi patria medzi najžiadanejších odborníkov, majú nadštandardné platové ohodnotenie, flexibilný pracovný čas, cestujú po svete a využívajú množstvo ďalších benefitov. Už počas štúdia ťa prepojíme s globálnou IT komunitou, individuálne si nastavíš svoje štúdium aby zodpovedalo tvojim záujmom a predstavám, pochopíš najnovšie svetové trendy v IT a môžeš si nájsť vysoko ohodnotenú prácu, ktorá prináša slobodu a samostatnosť. A to všetko vďaka tomu, že si zvolíš štúdium na najlepšej IT fakulte na Slovensku.Fakulta informatiky a informačných technológií STU ponúka v akademickom roku 2025/2026 na svojej pôde 3 stupne štúdia:Zameranie štúdia:Sme jedinou fakultou na Slovensku a Česku, ktorá má študijné programy akreditované svetovo uznávanou Institution of Engineering and Technology (IET), rovnakú akreditáciu majú aj univerzity v Oxforde a Cambridge. Pre študentov, ktorí oceňujú medzinárodné prostredie otvárame kompletne anglický študijný program. Aj na Slovensku tak môžu mladí ľudia študovať celé štúdium v angličtine v medzinárodnej komunite a získať špičkové IT vzdelanie s titulom uznávaným doma, aj kdekoľvek vo svete. Počas celého štúdia sú študenti úzko prepojení s praxou, získavajú skúsenosti, pracujú na reálnych projektoch a nadväzujú kontakty s poprednými odborníkmi a spoločnosťami z oblasti informatiky doma, aj vo svete. FIIT STU má jeden z najmodernejších priestorov univerzít na Slovensku prepojený na inovácie a technológie, taktiež špecializované laboratória a coworkingové priestory pre študenov. Počas štúdia sa naši študenti môžu zamerať na trendy ako umelá inteligecia, kyberbezpečnosť, kryptomeny, či vývoj softvérových riešení. Spoluvytvárame prostredie IT - hub v Bratislave, kde majú svoje pobočky najväčšie technologické spoločnosti sveta a slovenské technologické špičky. Mnohí naši absolventi už ukázali, že nápady, ktoré sa rodili na FIIT STU môžu uspieť aj na globálnom trhu.Viac informácií nájdeš: www.studuj.fiit.sk 25. 4. 2025do 31. 3. 2025Informačný servis