Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2021 sa stal Milan Škriniar

Najlepším futbalistom Slovenska za rok 2021 sa stal obranca Milan Škriniar z Interu Miláno. V 29. ročníku tradičnej ankety Slovenského futbalového zväzu (SFZ) obhájil prvenstvá z minulého i predminulého roka.



Cenu Jána Popluhára, slovenského futbalistu 20. storočia, získal 27-ročný obranca tretíkrát za sebou. "Samozrejme, som rád, že sa mi to podarilo päť obhájiť. Verím, že v ďalších rokoch budú ocenenia pribúdať, nielen na individuálnej, ale aj na klubovej a reprezentačnej úrovni. Prvé cena je vždy prvá, ale som vďačný za všetky tri. Je to neskutočné, dáva mi to silu ešte zlepšovať sa do ďalšej práce," povedal Škriniar. Na druhom mieste skončil stredopoliar a rekordný osemnásobný víťaz ankety Marek Hamšík, ktorý si minulý rok obliekal dresy IFK Göteborg aj Trabzonsporu. Tretie miesto obsadil ďalší stredopoliar Juraj Kucka, ktorý po konci minulej sezóny prestúpil z Parmy do Watfordu. O poradí v ankete rozhodlo hlasovaním 33 odborníkov, popredných trénerov a zástupcov médií. Medzi desiatimi finalistami na víťaza prestížnej ankety figurovali opäť výlučne legionári.

Cenu Petra Dubovského pre najlepšieho futbalistu Slovenska do 21 rokov získal v 22. ročníku ankety Tomáš Suslov z FC Groningen. Devätnásťročný ofenzívny stredopoliar uspel vo finále v konkurencii Jakuba Kadáka z AS Trenčín, na poste vystriedal minuloročného víťaza Dávida Strelca a stal sa celkovo osemnástym víťazom ankety v tejto kategórii. "Je to pre mňa veľká česť. Som rád a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí sa podieľali na tomto ocenení. Určite sa chcem zlepšovať a možno časom príde aj hlavná cena," povedal Suslov.

Výsledky 29. ročníka ankety slávnostne vyhlásili v utorok na galavečere v šamorínskom X-bionic Hotel. Na vyhlasovaní nechýbali hráči národného tímu, keďže si ceny mohli prevziať osobne počas asociačného termínu pred prípravnými zápasmi v Nórsku a s Fínskom v Španielsku.



Škriniar, bývalý hráč Žiliny či Sampdorie Janov, je v poradí len štrnásty futbalista, ktorý figuruje na čestnej listine víťazov. Po Dušanovi Tittelovi a Marekovi Hamšíkovi sa stal iba tretím mužom, ktorý v ankete získal tzv. "čistý hetrik", teda ju opanoval trikrát za sebou. O jeden triumf viac má Martin Škrtel, ten sa tešil v rokoch 2007, 2008, 2011 a 2012. V hlasovaní nazbieral o 49 bodov viac ako druhý Hamšík a o 125 bodov viac ako tretí Kucka. Na konte má v ankete aj dve druhé miesta. Škriniar sa minulý rok s Interom tešil zo zisku talianskeho Scudetta. V desiatke boli opäť dvaja brankári, siedmy skončil Martin Dúbravka (Newcastle) a desiaty Marek Rodák (Fulham). To sa v histórii ankety stalo doteraz len štyrikrát, no tretíkrát za sebou. Na štvrtej pozícii sa umiestnil stredopoliar Stanislav Lobotka z SSC Neapol (137), na piatej obranca pražskej Sparty Dávid Hancko (128). Šiesty skončil krídelník Ivan Schranz zo Slavie Praha (103), ôsmy stredopoliar Ondrej Duda z 1. FC Kolín (83) a deviaty obranca Herthy Berlín Peter Pekarík (75).

Najlepším hráčom Fortuna ligy sa stal Vladimír Weiss ml. zo Slovana Bratislava (45 bodov), druhý skončil András Schäfer (DAC Dunajská Streda) a tretí bol Martin Škrtel zo Spartaka Trnava (29 bodov). Weiss na tróne nahradil maďarského stredopoliara Zsolta Kalmára (DAC Dunajská Streda).



Najlepším trénerom sa stal a Cenu Jozefa Vengloša obhájil Vladimír Weiss st. so 64 bodmi. Päťdesiatsedemročný kouč bratislavského Slovana sa trénerom roka stal štvrtýkrát v kariére. Prvé dva triumfy si pripísal ako hlavný kouč Slovenska, pred rokom slávil úspech za prácu na lavičke Gruzínska. "Vlani som bol milo prekvapený, že si na mňa niekto spomenul, pretože som tu dlho nepôsobil. Teraz som to v kútiku duše čakal, hrali sme Európsku konferenčnú ligu, so Slovanom sa nám darí. Sme prví v lige, ale Slovensko má veľa výborných trénerov, hlavne mladých, ktorí nám šliapu na chrbát. Uvidíme, čo bude ďalej, vážim si každé ocenenie. Je to ocenenie aj klubu a všetkých ľudí a hráčov, ktorí v ňom pracujú. Verím, že túto sezónu dotiahneme do úspešného konca," povedal Weiss st. Druhý skončil s odstupom len troch bodov Michal Gašparík z Trnavy a tretí bol Pavol Staňo, bývalý kouč MŠK Žilina (23 b.).

Futbalistkou roka sa jubilejný desiatykrát v kariére stala 30-ročná Dominika Škorvánková z Montpellieru, na tróne pre kráľovnú vystriedala Máriu Korenčiovú, brankárka Levante obsadila druhú priečku.



V Šamoríne tiež uviedli päť nových mien do Siene slávy slovenského futbalu (SSSF), sú nimi in memoriam Imrich Stacho a Ferdinand Daučík, ktorých doplnili Ján švehlík, Jozef Barmoš a Ján Kozák. Cenu fanúšikov získal takisto Milan Škriniar, tešil sa už štvrtýkrát, čím prekonal Martina Škrtela.

Profil Milana Škriniara, najlepšieho futbalistu Slovenska 2021



meno a priezvisko: Milan Škriniar



narodený: 11. februára 1995 v Žiari nad Hronom



vek: 27 rokov



výška: 188 cm



stav: slobodný, partnerka Barbora



deti: dcéra Charlotta



post: obranca, stopér



číslo dresu: 37



prezývka: Škrinka



A-reprezentácia SR: 50 štartov/3 góly, číslo dresu 14



- súčasný klub: Inter Miláno



- bývalé kluby: MŠK Žilina, ViOn Zlaté Moravce (hosťovanie), Sampdoria Janov



- najväčšie úspechy: najlepší futbalista Slovenska 2019, 2020, 2021, najlepší futbalista Slovenska do 21 rokov za rok 2016, účasť na EURO 2016 vo Francúzsku (osemfinále) a EURO 2020, účasť na ME 2017 hráčov do 21 rokov v Poľsku a zvolenie do All Star tímu turnaja, finále EL 2019/2020, víťaz Serie A 2020/2021, víťaz talianskeho Superpohára 2021

Výsledky 29. ročníka ankety Slovenského futbalového zväzu:



Najlepší futbalista 2021, Cena Jána Popluhára

1. Milan Škriniar (Inter Miláno) 318 bodov, 2. Marek Hamšík (IFK Göteborg/Trabzonspor) 269, 3. Juraj Kucka (FC Parma/GC Watford) 193, 4. Stanislav Lobotka (SSC Neapol) 137, 5. Dávid Hancko (Sparta Praha) 128, 6. Ivan Schranz (FK Jablonec/Slavia Praha) 103, 7. Martin Dúbravka (Newcastle United) 100, 8. Ondrej Duda (1. FC Kolín) 83, 9. Peter Pekarík (Hertha Berlín) 75, 10. Marek Rodák (FC Fulham) 60



ďalšie poradie: 11. Martin Valjent (RCD Mallorca) 48 bodov, 12. Tomáš Suslov (FC Groningen) 44, 13. Albert Rusnák (Real Salt Lake City) 42, 14. Lukáš Haraslín (Sparta Praha/Sassuolo) 40, 15. Matúš Bero (Vitesse Arnhem), 16. Ľubomír Šatka (Lech Poznaň) a Vladimír Weiss ml. (Slovan Bratislava) po 20, 18. Martin Škrtel (Spartak Trnava) 15, 19. Patrik Hrošovský (KRC Gent) 10, 20. David Strelec (Spezia/Slovan Bratislava) 7, 21. Dušan Kuciak (Lechia Gdansk) 6, 22. Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf/Feyenoord Rotterdam) 5, 23. Jakub Hromada (Slavia Praha) a Róbert Mak (Ferencváros Budapešť) po 4, 25. Ladislav Almási (Baník Ostrava) a László Bénes (Borussia Mönchengladbach/FC Augsburg) po 3, 27. Martin Koscelník (Slovan Liberec) po 1

Najlepší futbalista do 21 rokov 2021, Cena Petra Dubovského

1. Tomáš Suslov (FC Groningen) 21, 2. Jakub Kadák (AS Trenčín) 6



ďalšie poradie: 3. Sebastián Kóša (Spartak Trnava) 2, 4. Gabriel Halabrín (FC Senica), Denis Potoma (ŠKF Sereď), Peter Pokorný (RB Salzburg), David Strelec (Spezia/Slovan) po 1

Najlepšia futbalistka 2021

1. Dominika Škorvánková (Montpellier) 230, 2. Mária Korenčiová (Levante) 221, 3. Patrícia Hmírová (Apollon Ladies) 179

Najlepší tréner 2021, Cena Jozefa Vengloša

1. Vladimír Weiss (Slovan Bratislava) 64, 2. Michal Gašparík (Spartak Trnava) 61, 3. Pavol Staňo (MŠK Žilina) 23



ďalšie poradie: 4. Peter Struhár (MFK Ružomberok) a Štefan Tarkovič (reprezentácia SR) po 11, 6. Zsolt Hornyák (Puskásova Akadémia) 5, 7. Jaroslav Kentoš (SR 21) 4, 8. Martin Ševela (Abha Club/Zaglebie Lubin) 3, 9. Ľuboš Benkovský (ViOn Zlaté Moravce-Vráble), Adrián Guľa (Wisla Krakov) a Miroslav Nemec (Zemplín Michalovce) po 2

Najlepší hráč Fortuna ligy 2021:

1. Vladimír Weiss ml. (Slovan Bratislava) 45, 2. András Schäfer (DAC Dunajská Streda) 39, 3. Martin Škrtel (Spartak Trnava) 29



ďalšie poradie: 4. Vahan Bičachčjan (MŠK Žilina) 16, 5. Ezekiel Henty (Slovan Bratislava) 12, 6. Jakub Kadák (AS Trenčín) 11, 7. Martin Regáli (MFK Ružomberok) 5, 8. Dawid Kurminowski (MŠK Žilina) a Jaroslav Zmrhal (Slovan Bratislava) po 4, 10. Zsolt Kalmár (DAC Dunajská Streda), Adrián Kaprálik (MŠK Žilina), Matej Kochan (MFK Ružomberok), Peter Pavlík (FK Senica), Dominik Takáč (Spartak Trnava) a Igor Žofčák (Zemplín Michalovce) po 3