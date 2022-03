Bartyová nečakane ukončila kariéru: Nemám už žiadne fyzické sily

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová ukončila vo veku 25 rokov profesionálnu hráčsku kariéru. Svetová jednotka oznámila nečakané rozhodnutie na sociálnej sieti necelé dva mesiace po svojom triumfe na Australian Open, čo bol jej tretí grandslamový titul v kariére.



"Dnes je pre mňa veľmi emotívny deň. Rozhodla som sa ukončiť kariéru," vyhlásila Bartyová vo videu na Instagrame. "Som taká šťastná a taká pripravená, cítim v mojom srdci, že pre mňa ako osobu nastal na toto rozhodnutie ten správny moment. Som vďačná za všetko, čo mi tenis dal. Vďaka nemu sa mi splnili všetky sny a ešte omnoho viac, no viem, že je správny čas rozlúčiť sa a začať sa snažiť dosiahnuť iné sny."



Bartyová vládla svetovému rebríčku nepretržite 114 týždňov, čo je štvrtá najdlhšia séria v histórii. V roku 2021 triumfovala na Roland Garros, vlani nenašla premožiteľku vo Wimbledone a naposledy dominovala na domácom Australian Open, ktorý vyhrala bez straty setu.

Austrálska tenistka Ashleigh Bartyová pózuje s trofejou v parku po víťazstve nad Američankou Danielle Collinsovou na grandslamovom turnaji Australian Open 30. januára 2022 v Melbourne.

Foto: TASR/AP

V šesťminútovom videu priznala svojej blízkej priateľke a bývalej partnerke v miešanej štvorhre Casey Dellacquovej, že "stratila fyzický drajv, motiváciu a všetko, čo potrebujete, aby ste mohli súťažiť na tej úplne najvyššej úrovni". "Som úplne vysilená. Viem, že po fyzickej stránke už nemám viac čo vydať a to je pre mňa úspech. Vydala som zo seba absolútne maximum, tomuto krásnemu športu som dala všetko a som z toho skutočne šťastná," vysvetlila svoje dôvody Austrálčanka, ktorá okrem troch grandslamových titulov ovládla aj ďalších 12 turnajov vo dvojhre a rovnaký počet vo štvorhre.Bartyová skončila s tenisom už druhýkrát. Prvýkrát opustila okruh WTA v roku 2014, okrem iného aj kvôli tomu, že po príchode medzi profesionálov mala problémy s depresiami. "Už som to raz urobila, ale toto je niečo iné," zdôraznila Bartyová, ktorá sa nikdy netajila tým, že náročný život na okruhu WTA jej nevyhovuje. Aj preto si po vypuknutí pandémie koronavírusu v roku 2020 dala takmer ročnú pauzu, ktorú strávila s rodinou.

Na archívnej snímke z 26. januára 2020 austrálska tenistka Ashleigh Bartyová sa teší po víťazstve v osemfinálovom zápase grandslamového turnaja Australian Open v Mebourne.

Foto: TASR/AP

Rodáčka z austrálskeho Ipswichu sa s kariérou lúči so singlovou bilanciou 305 výhier a iba 102 prehier. Na odmenách zarobila takmer 24 miliónov dolárov. "Viem, aké veľmi náročné je dostať zo seba to najlepšie a udržať si pritom výkonnosť. Hovorila som o tom so svojím tímom niekoľkokrát. A už tak nechcem pokračovať. Fyzicky už nemám čo ponúknuť," dodala.V tejto sezóne vyhrala Bartyová všetkých 11 zápasov vo dvojhre. Najprv vybojovala titul v Adelaide a potom zvíťazila aj na Australian Open. Posledný zápas kariéry odohrala 29. januára vo finále v Melbourne proti Američanke Danielle Collinsovej, ktorú zdolala 6:3, 7:6 (2).