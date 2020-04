Najlepším zamestnávateľom už osem rokov: open space nepodporujeme a home office je samozrejmosťou už rok

1. Ako dlho vo firme využívate benefit home office? Koľko zamestnancov z vašich vyše 70 ho využíva?

2. Čo je pre vás najväčšou výzvou v riadení ľudí na diaľku v čase koronaizolácie? Pripravovali ste sa na to vopred?

3. Aké technológie využívate na prácu na diaľku?

4. Súčasťou vašej firemnej kultúry s nízkou fluktuáciou (okolo 5 %) je to, že nepodporujete open space, ktorý je pre mnohé firmy dlhé roky trendom... Prečo?

5. Ako sa vám darí udržiavať takú nízku fluktuáciu?

6. V čom je pre firmu výhoda, ak veľkú časť jej tímu tvoria ľudia na vrchole produktívneho veku? Priemerný vek zamestnancov vo vašej spoločnosti je netradične okolo 45 rokov.

7. Pridali ste v čase koronakrízy zamestnancom nejaké nové benefity či zvýhodnenia?

28.4.2020 (Webnoviny.sk) -Home office sme oficiálne zaviedli približne pred rokom, pretože sme našim zamestnancom chceli umožniť väčšiu flexibilitu a často ušetriť aj niekoľko hodín, ktoré by vzhľadom na dopravnú situáciu inak strávili na ceste z a do práce. Benefit využívajú najmä ľudia na centrále, ale v posledných týždňoch si ho vzhľadom na situáciu mali možnosť úspešne vyskúšať aj všetci obchodní zástupcovia v teréne. Aktuálne premýšľame, či home office ako možnosť posilňovať do budúcnosti.Spočiatku sme mali problémy so správnym nastavením IT vybavenia a vzdialenými prístupmi pre všetkých zamestnancov. Vďaka nášmu schopnému IT tímu sme to však rýchlo prekonali. Ďalej sme zavádzali nové online nástroje pre lepšiu komunikáciu na diaľku, ktoré nahradili nevyhovujúce predchádzajúce verzie. To nám umožnilo v podstate porovnateľnú komunikáciu ako za bežného fungovania. Vzhľadom na to, že home office už sme mali zavedený, zadávanie úloh a ďalšie procesy sme nemuseli rýchlo vymýšľať. Je pravda, že nie všetci kolegovia na toto fungovanie boli zvyknutí, takže bolo dôležité im poskytnúť aj podporu a rôzne návody, ako si lepšie zorganizovať prácu doma a pod. Túto výzvu sme však pomerne rýchlo prekonali.Ako hlavný komunikačný nástroj sa nám osvedčil MS Teams, ktorý nám umožnil okrem bežnej komunikácie aj mítingy pre viac osôb vrátane zdieľania dokumentov a ďalších výhod. Najmä spoločné mítingy tak dobre fungovali aj naprieč krajinami bez nutnosti osobného kontaktu. Dôležitý pre nás je aj náš rokmi zdokonaľovaný a osvedčený intranet.Je to súčasť našej tradície. Veríme, že ľudia na prácu potrebujú pokoj a priestor, čo v open spacei zvyčajne nie je možné. Nemusia si tak nasadzovať slúchadlá, aby nepočuli ruchy okolo a mohli sa sústrediť na prácu. Hoci ľudia pracujú v oddelených kanceláriách, komunikácia medzi nimi je veľmi častá a sú si blízko, čo len posilňuje príjemnú atmosféru u nás.Ide o dlhodobý prístup k zamestnancom. Pravidelne získavame spätnú väzbu a snažíme sa konštantne zlepšovať podmienky pre našich ľudí a hlavne udržiavať férový prístup k nim vo všetkých oblastiach. To, samozrejme, platí aj pre odmeňovanie a benefity. Nakoniec už ôsme ocenenie Best Employer Slovakia je toho jasným dôkazom. Sme skôr menšia spoločnosť, a tak je atmosféra u nás skoro rodinná. Tiež sme súčasťou globálnej skupiny, čo prináša aj rôzne možnosti kariérneho i osobného rastu. Prečo by potom ľudia odchádzali inam?Kolegovia v tomto veku tvoria skoro tri štvrtiny našich zamestnancov. Výhodou sú určite obrovské skúsenosti a expertíza, ktorú naši ľudia majú. Svoje vedomosti, kontakty a kariéry si budovali dlhé roky, čo nám umožňuje dobre zvládať všetky krízy a nové výzvy. Ľudia sú tiež veľmi lojálni. Nie je výnimkou, že kolegovia u nás pracujú 25 rokov a viac. No na druhej strane máme aj významnú skupinu kolegov, ktorí ešte študujú alebo sú čerstvo po škole, čo dohromady vytvára skvelý mix skúseností, iniciatívy a nových nápadov.Koronakríza zmenila mnoho. Aj my sme, samozrejme, museli reagovať. Najdôležitejšie bolo zabezpečiť bezpečnosť pre všetkých. Rozšírili sme možnosti práce z domu, poskytli na to potrebné vybavenie a hlavne ochranné pomôcky ako dezinfekciu, rukavice alebo ochranné masky. Na spríjemnenie práce a posilnenie imunity sme rozdávali ovocie či vitamínové balíčky. Tiež sme rozšírili možnosti online vzdelávania, aby ľudia mohli čas doma využiť i na svoj rozvoj. Naša ponuka benefitov už bola aj predtým bohatá, takže naše zameranie šlo hlavne týmto smerom.Informačný servis