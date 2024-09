Najlepšou krajinou na svete sa stalo Švajčiarsko, obyvatelia si najviac cenia kvalitu života a sociálnu spravodlivosť

Druhá priečka v rebríčku

Hodnotenie sociálnej spravodlivosti

12.9.2024 (SITA.sk) - Najlepšou krajinou na svete je podľa tohtoročného prieskumu usnews.com Švajčiarsko. Jeho obyvatelia sú najviac spokojní s tým, že ich krajina je otvorená podnikaniu. Vysoko si cenia aj kvalitu života a sociálnu spravodlivosť vo Švajčiarsku.Najmenej k umiestneniu sa na prvej priečke pomohlo to, ako Švajčiari vnímajú vplyv svojej kultúry v histórii sveta a ako hodnotia súčasný globálny mocenský vplyv svojej krajiny.Na druhej priečke sa v rebríčku najlepších krajín sveta umiestnilo Japonsko, ktorého obyvatelia si cenia hlavne ekonomickú konkurencieschopnosť svojej krajiny a jej kultúrny vplyv. Na treťom mieste sú USA, pričom jeho obyvatelia sú si vedomí najmä mocenského vplyvu a adaptability svojho štátu.Ak by meradlom úspešnosti krajiny bol len mocenský vplyv, najlepšie krajiny sveta by podľa ich obyvateľov boli USA, Čína a Rusko. Ak by kritériom bola iba sociálna spravodlivosť tromi najlepšími štátmi by boli Dánsko, Švédsko a Kanada.V prípade otvorenosti voči podnikaniu by najlepšiu trojicu krajín tvorili Luxembursko, Švajčiarsko a Švédsko. Slovensko sa v prieskume usnews.com umiestnilo až na 70. priečke.Slovensko smerom nahor posúvalo hodnotenie sociálnej spravodlivosti a otvorenosti voči podnikaniu. Nadol ho posunulo hlavne hodnotenie vodcovstva krajiny v globálnej ekonomike a jej mocenského vplyvu vo svete. Česko je na 50. mieste.Nahor ho posúvalo hodnotenie sociálnej spravodlivosti a kvality života. Nadol krajinu tlačilo hodnotenie jej vodcovstva v globálnej ekonomike, otvorenosti voči podnikaniu a globálneho mocenského vplyvu.