Najmenej 15 migrantov zahynulo a viac ako 150 osôb je nezvestných po prevrátení lode na ceste do Európy

Prevrátená loď

Nebezpečná cesta

25.7.2024 (SITA.sk) - Najmenej 15 migrantov zahynulo a najmenej 150 ďalších je nezvestných po prevrátení lode pri pobreží Mauritánie, uviedla Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) Loď s približne 300 migrantmi sa prevrátila v pondelok blízko mauritánskeho hlavného mesta Nouakchott. IOM vo vyhlásení uviedla, že hneď po príchode pobrežnej stráže bolo potvrdených 15 mŕtvych a zachrániť sa podarilo 120 migrantov.Medzi zachránenými počas pondelkového incidentu boli aj štyri deti bez sprievodu, pričom 10 preživších bolo prevezených do nemocníc na lekárske ošetrenie.Africkí migranti sa často snažia dostať do Európy, unikajúc pred chudobou a nestabilitou. Hoci je rozhodnutie vycestovať zvyčajne ich vlastné, niekedy je to rozhodnutie, ktoré za nich urobia ich rodiny v nádeji na lepšiu budúcnosť.Migranti sa často vydávajú na cestu na tradičných rybárskych loďkách, známych ako pirogy, ktoré sa pri silných vetroch a prúdoch Atlantiku môžu ľahko dostať do problémov. Hoci mnohí prežijú túto nebezpečnú cestu, mnohí ďalší zomierajú alebo sa stratia, pričom ich pozostatky sa niekedy vyplavia na druhej strane Atlantiku.Tento rok dorazilo na Kanárske ostrovy nelegálnou cestou cez Mauritániu takmer 20-tisíc migrantov, čo je takmer trojnásobok počtu z rovnakého obdobia v roku 2023, uviedla IOM. Minulý rok bol na tejto trase druhý najtragickejší v histórii, keď tam zahynulo najmenej 1 950 migrantov.