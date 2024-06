Najmenej päť krajín súhlasí s návrhom Francúzska, aby sa zúčastnili výcvikovej misie na Ukrajine

9.6.2024 (SITA.sk) - Náčelník francúzskeho generálneho štábu Thierry Burkhard minulý týždeň viac ako desiatim západným štátom navrhol, aby sa zúčastnili na výcvikovej misii medzinárodnej koalície na Ukrajine. Ako informuje web Ukrajinská pravda, napísal to nemecký nedeľník Welt am Sonntag.Pozvanie dostali napríklad Spojené štáty, Veľká Británia, Poľsko, Holandsko, všetky pobaltské štáty, Dánsko a Švédsko. Americká vláda sa k tejto iniciatívne pripojiť nechce, ale francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že najmenej päť iných krajín s vyslaním inštruktorov na výcvik ukrajinských jednotiek súhlasilo.„Rozhodli sme sa vytvoriť koalíciu a niekoľko našich partnerov už vyjadrilo svoj súhlas,“ povedal.Diplomatické kruhy Európskej únie uviedli, že existuje dostatočné vojenské opodstatnenie pre výcvik ukrajinských vojakov v ich vlastnej krajine. V tomto prípade by bol výcvik lepšie prispôsobený ukrajinským vojakom a nemuseli by preň opustiť krajinu.