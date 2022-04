Najmenšia ZOO na Slovensku je opäť otvorená, v areáli pribudli nové druhy zvierat a v pláne je výstavba reštaurácie

Výstavba stravovacieho zariadenia

Rekordná minuloročná sezóna

2.4.2022 - Po zimnej prestávke je pre verejnosť opäť otvorená zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi. Návštevnosti však zatiaľ nepraje studené počasie. V areáli pribudli nové druhy zvierat, a to štrnásť svišťov prériových a v pavilóne Aquaterra plazy varany cumingové.Ako ďalej pre agentúru SITA povedal riaditeľ zoo Karol Dzurik, počas zimy sa tam narodili napríklad kozy kamerlunské či surikaty, ale aj indická krava zebu. Okrem toho tam zväčšili a zmodernizovali voliéru pre orla stepného.Mimo sezóny v areáli kompletne zrekonštruovali sociálne zariadenia aj s prebaľovacím pultom, rovnako bufet, pri ktorom podľa riaditeľa pribudla nová terasa. Počas tejto sezóny chce zoologická záhrada začať v areáli s výstavbou stravovacieho zariadenia.„Máme už vysúťaženého dodávateľa. Momentálne sa vybavujú stavebné povolenia. Pre návštevníkov ju chceme oficiálne otvoriť na budúcu sezónu,“ vysvetlil Dzurik. Stavať sa bude na okraji zoo, čo by podľa riaditeľa nemalo návštevníkov a návštevnosť obmedzovať.Pre reštauráciu pripravili priestor v časti, kde boli kedysi umiestnené kengury červenokrké. Tie premiestnili do nového chovného zariadenia v inej časti zoo. Na výstavbu zariadenia pôjde 90-tisíc eur bez DPH, zoologická ju bude financovať z vlastných zdrojov a dotácie mesta.Minuloročná sezóna bola v najmenšej zoologickej záhrade na Slovensku rekordná. Za 32 rokov jej existencie ju navštívilo najviac návštevníkov, bolo ich takmer 138-tisíc. Ide o takmer 28-tisíc návštevníkov viac ako v roku 2020. Väčšinu tvorili domáci návštevníci, v menšej miere prišli Česi. Otvorená bola od 20. apríla do konca októbra. Novinkou boli vlani dva medvede himalájske.Priviezli ich tam zo zoologickej záhrady v českej Hlbokej. Trojročný samec je odchov tamojšej zoo, šestnásťročná samica bola odchytená z voľnej prírody v Tadžikistane. Zoo v Spišskej Novej Vsi je iba druhou v Európe, ktorá tento poddruh medveďa chová.Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi je jednou zo štyroch zoologických záhrad na Slovensku, vznikla 12. mája 1989. Ku koncu minulého roka sa tam nachádzalo 572 zvierat a približne 137 druhov. Medzi najatraktívnejšie patria zvieratá zapísané v takzvanej Červenej knihe ohrozených zvierat – orangutan bornejský či tiger ussurijský.