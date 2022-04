Festival Európske ľudové remeslo v Kežmarku sa uskutoční, bude v lete

Festival Európske ľudové remeslo sa bude v Kežmarku konať počas druhého júlového víkendu od piatka 8. júla do nedele 10. júla. Po dvojročnej prestávke sa Hlavné a Hradné námestie v Kežmarku premení na uzatvorený festivalový areál, v ktorom sa predstavia ľudové súbory a remeselníci z celého Slovenska a susedných európskych krajín.

Stabilné miesto medzi remeselníkmi majú Králi remesiel, ktorým bude jubilejný 30. ročník venovaný. Informovala o tom dnes prostredníctvom tlačovej správy hovorkyňa mesta Kežmarok Barbora Sosková.

Remeslá a folklór

Prehliadka expozícií

Ľudová tvorba a kultúra

3.4.2022 -Mesto pod Tatrami bude počas troch festivalových dní žiť remeslami a folklórom , ale aj modernou hudbou a bohatým sprievodným programom pre všetky vekové kategórie.Históriu, cechové zvyky a rytierske súboje priblížia návštevníkom divadelné súbory, skupiny historického šarmu a bojového umenia. Pre deti budú pripravené divadlá, zábavné hry a pouličné atrakcie.„Obyvatelia a návštevníci Kežmarku sa môžu tešiť predovšetkým na domáce súbory, ale obrátili sme sa aj na našich susedov, a to Česko, Poľsko a Maďarsko, a budeme sa snažiť do mesta pritiahnuť aj ich súbory,” uviedol primátor mesta a riaditeľ festivalu Ján Ferenčák Súčasťou programu bude aj prehliadka expozícií na Kežmarskom hrade a podujatie Krvavé dejiny, o ktoré je každoročne veľký záujem. „Prehliadky hradu budú v tomto roku počas dňa bez obmedzení a návštevníci sa budú môcť voľne pohybovať po expozíciách,“ priblížila riaditeľka Múzea v Kežmarku Erika Cintulová.Témou večernej prehliadky z cyklu Krvavé dejiny bude odsun karpatských Nemcov.„Vieme, že je to ťažká téma, no napriek tomu si myslíme, že o týchto príkoriach a ľuďoch, ktorí si odtrpeli svoje, treba nahlas rozprávať. Pokiaľ nepoznáme dobre naše vlastné dejiny, nevieme reálne ohodnotiť to, čo sa v súčasnosti okolo nás deje,“ poznamenala Cintulová.Najväčší festival venovaný ľudovej tvorbe, kultúre, umeniu, tancu a spevu v Európe EĽRO v Kežmarku organizujú od roku 1991.V predošlých dvoch rokoch organizačný výbor rozhodol o zrušení podujatia, snahou bolo ochrániť pred pandémiou zdravie účinkujúcich, ktorí v desiatkach prichádzajú aj zo zahraničia, ako aj návštevníkov a obyvateľov mesta.Počas 29. ročníka v roku 2019 prešlo historickými bránami mesta počas troch dní celkovo 65-tisíc návštevníkov.